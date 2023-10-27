Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • РПЛ. Гол Вады со штрафного принес «Рубину» победу над «Балтикой» (1:0)

    РПЛ. Гол Вады со штрафного принес «Рубину» победу над «Балтикой» (1:0)

    «Рубин» в 13-м туре РПЛ вырвал победу над «Балтикой». Единственный мяч со штрафного забил новичок казанцев Валентин Вада.

    Казанцы поднялись на десятое место. «Балтика» осталась 14-й.

    «Балтика» не смогла победить «Рубин» в третьем матче подряд.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Рубин (Казань) – Балтика (Калининград) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Вада, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Обращение «Балтики» к фанатам после поражения от «Рубина»
    Вада забил победный гол «Балтике» с травмой
    «Прискорбно»: на «Матч ТВ» раскритиковали интервью Игнашевича после поражения от «Рубина» 11
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2023 20:56
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert 6 часов назад

      Первый тайм прошел почти без моментов. Ближе к концу игры Рубин активизировался, создав несколько голевых моментов. Вратарь Балтики Латышонок несколько раз спасал команду но и он был бессилен после точного удара Вады со штрафного. Красивый получился гол.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      vsolon > zigbert 6 часов назад

      если бы стенка не рассыпалась ...то гола бы не было

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet > zigbert 6 часов назад

      Херасе фамилия - Латышонок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102890

      zigbert > vsolon 5 часов назад

      Может и не рассыпалась бы стенка но игроки делали прыжок вверх, отсюда и получилась такая несогласованность защитников. Но все же удар Вады был мастерский.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > vsolon 5 часов назад

      Стенка имеет свойство рассыпаться, но гол, судя по видео, был забит за шиворот стенки. Мяч проскочил между двух бестолковых головешек. Оба защитника стенки даже не пытались подставить свои головы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > zigbert 5 часов назад

      Нам вот только не хватает таких исполнителей штрафных ((( И даже у Промеса "мушка" сбилась (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1515

      k611 6 часов назад

      Красиво положил. Красава что тут скажешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr 6 часов назад

      Рахимова с победой!

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+