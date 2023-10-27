РПЛ. Гол Вады со штрафного принес «Рубину» победу над «Балтикой» (1:0)

Первый тайм прошел почти без моментов. Ближе к концу игры Рубин активизировался, создав несколько голевых моментов. Вратарь Балтики Латышонок несколько раз спасал команду но и он был бессилен после точного удара Вады со штрафного. Красивый получился гол.
«Рубин» в 13-м туре РПЛ вырвал победу над «Балтикой». Единственный мяч со штрафного забил новичок казанцев Валентин Вада.
Казанцы поднялись на десятое место. «Балтика» осталась 14-й.
«Балтика» не смогла победить «Рубин» в третьем матче подряд.
Россия. РПЛ. 13-й тур
Рубин (Казань) – Балтика (Калининград) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Вада, 88.