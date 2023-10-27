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  • В КДК объяснили, почему не стали рассматривать неприличный жест Клаудиньо в адрес соперника

В КДК объяснили, почему не стали рассматривать неприличный жест Клаудиньо в адрес соперника

27 октября 2023, 14:20
10

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил, почему орган не стал рассматривать неприличный жест зенитовца Клаудиньо.

  • Бразилец показал средний палец игроку «Крыльев Советов» Амару Рахмановичу в матче 12-го тура РПЛ.
  • Этому предшествовал удар Рахмановича локтем в голову Клаудиньо.
  • ЭСК РФС посчитал, что Амар за свое нарушение был ошибочно не наказан.

«Материалы, которые были в СМИ, не носили информативность. Но мы провели дополнительную проверку. Более того, мы обратились к судье матча и получили рапорт. Роман Галимов представил его: во время трансляции матча был момент, в котором был показан, якобы, жест пальцем со стороны Клаудиньо.

Мы обратили внимание, что жест, по нашему мнению, не носил акцентированный характер и не был наказуем красной карточкой, поэтому и мы, и VAR, и AVAR решили, что данный инцидент не является вмешательством и приглашением арбитра к монитору. То есть судьи тоже видели этот эпизод и мы, опять же, не может рассмотреть эпизод, потому что судьи сказали, что это не красная карточка», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Крылья Советов Клаудиньо
Комментарии (10)
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шахта Заполярная
1698406853
А акцентированный это как - это когда средний палец между булок?
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mahan
1698409832
Уже никто не удивляется, если игрок играет за Зенит, то правил для него нет, можно всё. И всё купленные журналисты молчат.
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alefreddy
1698413565
все проплачено мюллером другого и нечего ждать
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моэм
1698417511
Бразилы Газпрома на поле могут и послать на х.... и КДК-Газпром ничего "не услышит" . даже если мат услышит вся страна....такие порядки установил олигарх Миллер ....а есть кто то против такого "нового порядка " ?
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NewLife
1698423221
Я этот текст сохраню в файле, чтобы сохранилась память о том, до какой степени дебилизма дошли чиновники РФС при Газпроме.
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