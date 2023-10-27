В КДК объяснили, почему не стали рассматривать неприличный жест Клаудиньо в адрес соперника

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил, почему орган не стал рассматривать неприличный жест зенитовца Клаудиньо.

Бразилец показал средний палец игроку «Крыльев Советов» Амару Рахмановичу в матче 12-го тура РПЛ.

Этому предшествовал удар Рахмановича локтем в голову Клаудиньо.

ЭСК РФС посчитал, что Амар за свое нарушение был ошибочно не наказан.

«Материалы, которые были в СМИ, не носили информативность. Но мы провели дополнительную проверку. Более того, мы обратились к судье матча и получили рапорт. Роман Галимов представил его: во время трансляции матча был момент, в котором был показан, якобы, жест пальцем со стороны Клаудиньо.

Мы обратили внимание, что жест, по нашему мнению, не носил акцентированный характер и не был наказуем красной карточкой, поэтому и мы, и VAR, и AVAR решили, что данный инцидент не является вмешательством и приглашением арбитра к монитору. То есть судьи тоже видели этот эпизод и мы, опять же, не может рассмотреть эпизод, потому что судьи сказали, что это не красная карточка», – сказал Григорьянц.