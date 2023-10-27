В КДК объяснили, почему не стали рассматривать неприличный жест Клаудиньо в адрес соперника

Обоссаные тампаксы почему-то кукарехрюкая тут, забыли совсем, как дауна дельфина и угля, не удаляли, за удары локтями при том, что были жёлтые карточки на тот момент уже, удары соперника сзади без мяча, фу, свиные прокладки, как же вас жалко....
Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил, почему орган не стал рассматривать неприличный жест зенитовца Клаудиньо.
- Бразилец показал средний палец игроку «Крыльев Советов» Амару Рахмановичу в матче 12-го тура РПЛ.
- Этому предшествовал удар Рахмановича локтем в голову Клаудиньо.
- ЭСК РФС посчитал, что Амар за свое нарушение был ошибочно не наказан.
«Материалы, которые были в СМИ, не носили информативность. Но мы провели дополнительную проверку. Более того, мы обратились к судье матча и получили рапорт. Роман Галимов представил его: во время трансляции матча был момент, в котором был показан, якобы, жест пальцем со стороны Клаудиньо.
Мы обратили внимание, что жест, по нашему мнению, не носил акцентированный характер и не был наказуем красной карточкой, поэтому и мы, и VAR, и AVAR решили, что данный инцидент не является вмешательством и приглашением арбитра к монитору. То есть судьи тоже видели этот эпизод и мы, опять же, не может рассмотреть эпизод, потому что судьи сказали, что это не красная карточка», – сказал Григорьянц.