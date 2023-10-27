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    • В КДК объяснили, почему не стали рассматривать неприличный жест Клаудиньо в адрес соперника

    В КДК объяснили, почему не стали рассматривать неприличный жест Клаудиньо в адрес соперника

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил, почему орган не стал рассматривать неприличный жест зенитовца Клаудиньо.

    • Бразилец показал средний палец игроку «Крыльев Советов» Амару Рахмановичу в матче 12-го тура РПЛ.
    • Этому предшествовал удар Рахмановича локтем в голову Клаудиньо.
    • ЭСК РФС посчитал, что Амар за свое нарушение был ошибочно не наказан.

    «Материалы, которые были в СМИ, не носили информативность. Но мы провели дополнительную проверку. Более того, мы обратились к судье матча и получили рапорт. Роман Галимов представил его: во время трансляции матча был момент, в котором был показан, якобы, жест пальцем со стороны Клаудиньо.

    Мы обратили внимание, что жест, по нашему мнению, не носил акцентированный характер и не был наказуем красной карточкой, поэтому и мы, и VAR, и AVAR решили, что данный инцидент не является вмешательством и приглашением арбитра к монитору. То есть судьи тоже видели этот эпизод и мы, опять же, не может рассмотреть эпизод, потому что судьи сказали, что это не красная карточка», – сказал Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.10.2023 14:20
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    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67

      Самайн 3 часа назад

      Обоссаные тампаксы почему-то кукарехрюкая тут, забыли совсем, как дауна дельфина и угля, не удаляли, за удары локтями при том, что были жёлтые карточки на тот момент уже, удары соперника сзади без мяча, фу, свиные прокладки, как же вас жалко....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20398

      NewLife 8 часов назад

      Я этот текст сохраню в файле, чтобы сохранилась память о том, до какой степени дебилизма дошли чиновники РФС при Газпроме.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1518

      Айболид 10 часов назад

      Свниовонь не замедлила нарисоватся .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2698

      моэм 10 часов назад

      Бразилы Газпрома на поле могут и послать на х.... и КДК-Газпром ничего "не услышит" . даже если мат услышит вся страна....такие порядки установил олигарх Миллер ....а есть кто то против такого "нового порядка " ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1537

      Номэд 10 часов назад

      Вшивой лазурятне всё сходит с рук...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +833

      The only one 10 часов назад

      Всё в нашем футболе продажно, сплошные двой-ные стандарты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +833

      The only one > The only one 10 часов назад

      Бомбардир, админы- вы вообще ку-ку? Слово двой-ные звёздочками забиваете?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet > The only one 7 часов назад

      Не бери в голову, можно разные варианты написания придумывать, они задолбятся запикивать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      alefreddy 11 часов назад

      все проплачено мюллером другого и нечего ждать

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 11 часов назад

      Жест носит "акцентированный характер" , если его оператор и режиссёр на матч-тв , раз 5-6 повторят его в трансляции. Ну например как жест Соболева.
      Ничего не умею против Клавы , но отписки Григорьянца смехотворны.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1955

      mahan 12 часов назад

      Уже никто не удивляется, если игрок играет за Зенит, то правил для него нет, можно всё. И всё купленные журналисты молчат.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      НедраЧили > mahan 12 часов назад

      Тугосеря ты? Статью читал вообще?? ИГРОКА КС ДОЛЖНЫ БЫЛИ УДАЛЯТЬ, НО НЕ УДАЛИЛИ!! А у тебя вшивого Зенит виноват

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4739

      ziborock > НедраЧили 11 часов назад

      За что?! Если он неакцентированно ударил!)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 12 часов назад

      Вот помойные все сходит, ну оно и понятно, ПРОМКВАСОВСКАЯ футбольная лига, все хозяева в Питере

      7
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