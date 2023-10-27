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    Защитник «Локомотива» Магкеев не сыграет в 2023 году

    Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о ходе реабилитации после тяжелой травмы, полученной в сезоне-2022/2023 РПЛ.

    «Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять. В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие – поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», – рассказал Магкеев.

    • 8 мая 2023 года по ходу домашнего матча 26-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) Магкеев упал на газон и не сумел продолжить встречу.
    • У защитника был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
    • 25 мая 24-летний защитник был прооперирован в одной из клиник Франции.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    27.10.2023 11:27
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