Защитник «Локомотива» Магкеев не сыграет в 2023 году

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о ходе реабилитации после тяжелой травмы, полученной в сезоне-2022/2023 РПЛ.
«Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять. В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие – поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», – рассказал Магкеев.
- 8 мая 2023 года по ходу домашнего матча 26-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) Магкеев упал на газон и не сумел продолжить встречу.
- У защитника был выявлен разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
- 25 мая 24-летний защитник был прооперирован в одной из клиник Франции.
Источник: «Спорт-экспресс»