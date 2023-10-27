Защитник «Локомотива» Магкеев не сыграет в 2023 году

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о ходе реабилитации после тяжелой травмы, полученной в сезоне-2022/2023 РПЛ.

«Все хорошо, тренируюсь. Приступил к подготовительной части с командой. Делаю разминку, передачи, пас-комплекс. Неделя за неделей буду добавлять. В середине ноября у меня состоится обследование. Если все будет хорошо, то подойду к общей группе. Стараюсь вернуться к тренировкам. Возвращение на поле к концу года? В декабре холодно, поля не такие хорошие – поэтому меня предупредили, что рисковать не будут», – рассказал Магкеев.