Аршавин выставил на продажу свой дом в Санкт-Петербурге: известна цена

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин решил продать свой коттедж в историческом районе Коломяги на севере Санкт-Петербурга.

За трехэтажный дом бывший футболист просит 150 миллионов рублей.

В объявлении сказано, что в доме выполнен качественный дизайнерский ремонт, планировка и отделка продуманы с учетом максимально комфортного проживания большой семьи.

В коттедже есть сауна, джакузи, душевые, прачечная, место для отдыха, пять спален, парковка для четырех машин.

Площадь дома – 400 квадратных метров. Аршавин владеет им более пяти лет.

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