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    • Аршавин выставил на продажу свой дом в Санкт-Петербурге: известна цена

    Аршавин выставил на продажу свой дом в Санкт-Петербурге: известна цена

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин решил продать свой коттедж в историческом районе Коломяги на севере Санкт-Петербурга.

    За трехэтажный дом бывший футболист просит 150 миллионов рублей.

    В объявлении сказано, что в доме выполнен качественный дизайнерский ремонт, планировка и отделка продуманы с учетом максимально комфортного проживания большой семьи.

    В коттедже есть сауна, джакузи, душевые, прачечная, место для отдыха, пять спален, парковка для четырех машин.

    Площадь дома – 400 квадратных метров. Аршавин владеет им более пяти лет.

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    Источник: «Петербургский дневник»

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    27.10.2023 01:00
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +1680

      Taps 14 часов назад

      Любимая игра - по чужим карманам шарить ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3776

      FRZZ 18 часов назад

      Содержать такой дом тоже недёшево стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Napaleon Banapart 18 часов назад

      Я уеду жить в Лондон
      Я уеду жить в Лондон
      Я уеду туда, где большая вода
      Может быть навсегда
      Я уеду жить в Лондон
      Мне Москва будет сниться
      Но проблема одна: в направлении том
      Из Москвы никогда не идут поезда
      Я уеду жить в Лондон.....

      1
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 18 часов назад

      Ну какая разница обывателям , кто и что продаёт.
      Приподносится как расследование ФБК.
      В Гелинджик Андрей переберётся , там замок пустует.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > Алексей З 17 часов назад

      "Гелинджик"?
      Где такой город?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > ilichkadr 17 часов назад

      В Техасе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20339

      ilichkadr > Алексей З 16 часов назад

      Не знал. Думал, что в Гондурасе.........
      Может ты спутал с Гелендвагеном, а Алексей З?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 19 часов назад

      видать в столицу намылился поближе к МатчТВ

      0
      Ответить
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      2cass 19 часов назад

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      Рейтинг: +7059

      Давид59 20 часов назад

      Пять спален? Это для всех его жён?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      orlovcar 21 час назад

      бомбардир-авито

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +556

      El_Chori 21 час назад

      Ваши ожидания это Ваши проблемы, Андрей Сергеевич))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19490

      paracetamol 27 октября, 01:14

      И чего, какое отношение это имеет к футболу?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9396

      vladik12 > paracetamol 21 час назад

      А чипсоед кто, слесарь?

      3
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