Рианчо определил две самые популярные темы в российском футболе

Надо уточнить.
Это самые популярные темы у журналистов , пишущих о футболе. Похоже другие субьекты мало кого интересуют.
Рауль Рианчо отметил популярность «Спартака» и Артема Дзюбы.
«Журналисты чаще всего спрашивают про Дзюбу и про «Спартак». Такое ощущение, что это две самые популярные темы в российском футболе», – сказал Рианчо.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.
- 35-летний Дзюба с февраля в «Локомотиве».
- В этом сезоне форвард провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.