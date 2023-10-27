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    • Рианчо определил две самые популярные темы в российском футболе

    Рианчо определил две самые популярные темы в российском футболе

    Рауль Рианчо отметил популярность «Спартака» и Артема Дзюбы.

    «Журналисты чаще всего спрашивают про Дзюбу и про «Спартак». Такое ощущение, что это две самые популярные темы в российском футболе», – сказал Рианчо.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.
    • 35-летний Дзюба с февраля в «Локомотиве».
    • В этом сезоне форвард провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.10.2023 00:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 19 часов назад

      Надо уточнить.
      Это самые популярные темы у журналистов , пишущих о футболе. Похоже другие субьекты мало кого интересуют.

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      Рейтинг: +10

      2cass 19 часов назад

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