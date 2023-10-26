В «Арсенале» заявили о готовности играть в РПЛ

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов сказал, что клуб не станет отказываться от возможности выступить в РПЛ, если сможет завоевать путевку в высший дивизион по итогам сезона в Первой лиге.
«Задача – набирать максимальное количество очков. Если это позволит нам напрямую попасть в РПЛ или в «стыки», то мы отказываться от такой возможности не будем. Если нет, то сделаем выводы, усилимся и в следующем году будем решать эту задачу», – сказал Зотов.
- «Арсенал» после 15 туров занимает шестое место в Первой лиге с 22 очками.
- Туляки играл в РПЛ в сезоне-2014/2015 и с 2016 по 2022 годы.
Источник: «РИА Новости»