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    В «Арсенале» заявили о готовности играть в РПЛ

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов сказал, что клуб не станет отказываться от возможности выступить в РПЛ, если сможет завоевать путевку в высший дивизион по итогам сезона в Первой лиге.

    «Задача – набирать максимальное количество очков. Если это позволит нам напрямую попасть в РПЛ или в «стыки», то мы отказываться от такой возможности не будем. Если нет, то сделаем выводы, усилимся и в следующем году будем решать эту задачу», – сказал Зотов.

    • «Арсенал» после 15 туров занимает шестое место в Первой лиге с 22 очками.
    • Туляки играл в РПЛ в сезоне-2014/2015 и с 2016 по 2022 годы.

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    Источник: «РИА Новости»

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    26.10.2023 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 26 октября, 17:21

      Нееееет, для вышки мы слабы и это правда, надо нормально укомплектовать команду, хотя бы на уровне Ахмата, Урала, Балтики, вот тогда можно, а так не смешите, в России и так смеха хватает, бываю на футболе Арсенала и считаю слабы

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