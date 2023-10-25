Представитель Захаряна оценил дебют Арсена в Лиге чемпионов

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о дебюте игрока в Лиге чемпионов.

«Тяжело входить в игру за 15 минут до конца, когда нужно и результат сохранять, и давление оказывается. «Бенфика» побежала отыгрываться. Главное, что Арсен ничего не испортил. Он выходил на не совсем своей позиции. Для дебютного матча на таком уровне и при таком давлении он вышел хорошо – надо признать.

Безусловно, это достижение, когда человек дебютирует в Лиге чемпионов в 20 лет. Для него это, конечно, достижение», – сказал Голубин.