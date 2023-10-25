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    • Представитель Захаряна оценил дебют Арсена в Лиге чемпионов

    Представитель Захаряна оценил дебют Арсена в Лиге чемпионов

    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о дебюте игрока в Лиге чемпионов.

    «Тяжело входить в игру за 15 минут до конца, когда нужно и результат сохранять, и давление оказывается. «Бенфика» побежала отыгрываться. Главное, что Арсен ничего не испортил. Он выходил на не совсем своей позиции. Для дебютного матча на таком уровне и при таком давлении он вышел хорошо – надо признать.

    Безусловно, это достижение, когда человек дебютирует в Лиге чемпионов в 20 лет. Для него это, конечно, достижение», – сказал Голубин.

    • «Реал Сосьедад» во вторник обыграл на выезде португальскую «Бенфику» со счетом 1:0 в матче группы D, Захарян вышел на замену на 76‑й минуте.
    • Для 20‑летнего футболиста этот матч стал первым в Лиге чемпионов.
    • «Реал Сосьедад» лидирует в группе с семью очками, опережая миланский «Интер» по дополнительным показателям.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.10.2023 16:52
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