Представитель Захаряна оценил дебют Арсена в Лиге чемпионов

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о дебюте игрока в Лиге чемпионов.
«Тяжело входить в игру за 15 минут до конца, когда нужно и результат сохранять, и давление оказывается. «Бенфика» побежала отыгрываться. Главное, что Арсен ничего не испортил. Он выходил на не совсем своей позиции. Для дебютного матча на таком уровне и при таком давлении он вышел хорошо – надо признать.
Безусловно, это достижение, когда человек дебютирует в Лиге чемпионов в 20 лет. Для него это, конечно, достижение», – сказал Голубин.
- «Реал Сосьедад» во вторник обыграл на выезде португальскую «Бенфику» со счетом 1:0 в матче группы D, Захарян вышел на замену на 76‑й минуте.
- Для 20‑летнего футболиста этот матч стал первым в Лиге чемпионов.
- «Реал Сосьедад» лидирует в группе с семью очками, опережая миланский «Интер» по дополнительным показателям.
Источник: «Чемпионат»