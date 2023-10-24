Защитник «Спартака» прокомментировал слухи об особом отношении Абаскаля к легионерам

Даниил Хлусевич рассказал, допускает ли главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль разное отношение к игрокам в зависимости от национальности.

Сообщалось, что российские футболисты недовольны особым отношением испанца к легионерам.

Якобы тренер разрешал иностранцам опаздывать на тренировки.

Это стало одной из причин конфликта Абаскаля с Александром Соболевым.

«Я понимаю, что это «Спартак», всегда нужно о чем-то писать. В частности, о нехорошем. Потому что о хорошем говорить неинтересно, это я тоже понимаю.

Но нет, у нас прекрасные отношения с тренером. И у тренера отличное отношение к русским и иностранцам», – заявил Хлусевич.