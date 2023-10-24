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    • Защитник «Спартака» прокомментировал слухи об особом отношении Абаскаля к легионерам

    Защитник «Спартака» прокомментировал слухи об особом отношении Абаскаля к легионерам

    Даниил Хлусевич рассказал, допускает ли главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль разное отношение к игрокам в зависимости от национальности.

    • Сообщалось, что российские футболисты недовольны особым отношением испанца к легионерам.
    • Якобы тренер разрешал иностранцам опаздывать на тренировки.
    • Это стало одной из причин конфликта Абаскаля с Александром Соболевым.

    «Я понимаю, что это «Спартак», всегда нужно о чем-то писать. В частности, о нехорошем. Потому что о хорошем говорить неинтересно, это я тоже понимаю.

    Но нет, у нас прекрасные отношения с тренером. И у тренера отличное отношение к русским и иностранцам», – заявил Хлусевич.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2023 19:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 24 октября, 19:47

      Понятно, хлуст прошел хорошую школу тульского Арсенала и понимает что у нас в Туле такие вещи решаются в пределах команды, потоиу так и ответил всем недоброжелателям Великого клуба

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      Рейтинг: +35912

      VVM1964 > Suvorov71 24 октября, 21:43

      Ну а как иначе - так и должно быть ... ( не зависимо от того как обстоит дело на самом деле )

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