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    • «Интер» – «Ред Булл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    «Интер» – «Ред Булл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» и «Ред Булл», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Интер»: Зоммер, де Врей, Павар, Бастони, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто, Мартинес, Санчес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Ред Булл»: Шлагер, Ульмер, Соле, Павлович, Дедич, Сучич, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Шимич, Глух.

    Главный тренер: Герхард Штрубер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Ред Булл»:

    • Прямой эфир на телеканале «Футбол 1»;
    • Также игру можно посмотреть на «Фонбет».

    Источник: Спортбокс

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    24.10.2023 17:40
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