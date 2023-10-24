Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» и «Ред Булл», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 19:45 по московскому времени.
Стартовые составы:
«Интер»: Зоммер, де Врей, Павар, Бастони, Думфрис, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Аугусто, Мартинес, Санчес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Ред Булл»: Шлагер, Ульмер, Соле, Павлович, Дедич, Сучич, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Шимич, Глух.
Главный тренер: Герхард Штрубер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Ред Булл»:
- Прямой эфир на телеканале «Футбол 1»;
- Также игру можно посмотреть на «Фонбет».
Источник: Спортбокс