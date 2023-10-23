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    • Вендел рассказал, к чему стремится: «Это высшая награда для игрока»

    Вендел рассказал, к чему стремится: «Это высшая награда для игрока»

    Полузащитник «Зенита» Вендел назвал свою главную цель.

    «Вызов в сборную – высшая награда для игрока. Носить футболку сборной Бразилии – моя цель. Хочу продолжать отдавать себя клубу и демонстрировать ту же последовательность с тех пор, как я пришел в европейский футбол.

    Однажды эта возможность появится. И когда она появится, я должен быть готов», – сказал 26-летний футболист.

    • Вендел в «Зените» с 2020 года.
    • Его ни разу не вызывали во взрослую сборную Бразилии.
    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 12 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    23.10.2023 23:10
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 24 октября, 11:20

      Вендел топчик. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2355

      alll-333 24 октября, 09:21

      У них вызов в сборную почетен. У нас- для многих принудительная ненужная нагрузка

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 24 октября, 04:13

      Тревожный звонок для бмжовских. В сборную из российского клуба вряд ли позовут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 24 октября, 08:20

      Если у вас в клубах нет игроков от серьёзных сборных то это не значит что у других так же . У вас там одни Замбийцы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З > JIEGEHDA 24 октября, 09:06

      Ну куда нам до ваших.
      Казахстан, Сербия, Колумбия - цвет мирового футбола.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1062

      JIEGEHDA > Алексей З 24 октября, 12:24

      Ну да . Да все знают что у Зенита сборником больше и намного сильнее . А от ваших сборников Россия только страдает . Зобнин Джикия . Как раз ваш уровень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13447

      Вомбат 24 октября, 00:26

      Если из Зенита позовут в сборную, останешься в команде? Я уверен, что да. Вот бы тебя прямо этой осенью позвали!

      0
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      Рейтинг: +73

      TIMOTHY 24 октября, 00:06

      Хороший футболист,отличный даже ! Удачи тебе Вендел

      3
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