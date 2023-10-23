Вендел рассказал, к чему стремится: «Это высшая награда для игрока»

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал свою главную цель.
«Вызов в сборную – высшая награда для игрока. Носить футболку сборной Бразилии – моя цель. Хочу продолжать отдавать себя клубу и демонстрировать ту же последовательность с тех пор, как я пришел в европейский футбол.
Однажды эта возможность появится. И когда она появится, я должен быть готов», – сказал 26-летний футболист.
- Вендел в «Зените» с 2020 года.
- Его ни разу не вызывали во взрослую сборную Бразилии.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо