Вендел рассказал, к чему стремится: «Это высшая награда для игрока»

Полузащитник «Зенита» Вендел назвал свою главную цель.

«Вызов в сборную – высшая награда для игрока. Носить футболку сборной Бразилии – моя цель. Хочу продолжать отдавать себя клубу и демонстрировать ту же последовательность с тех пор, как я пришел в европейский футбол.

Однажды эта возможность появится. И когда она появится, я должен быть готов», – сказал 26-летний футболист.