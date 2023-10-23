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    • «Камеру вырубай!»: Первая лига высмеяла перепалку Талалаева с телеоператором

    «Камеру вырубай!»: Первая лига высмеяла перепалку Талалаева с телеоператором

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев вступил в перепалку с оператором по ходу матча 15-го тура Первой лиги против КАМАЗа (2:2). Ему не нравилось, что телевизионщик снимал слишком близко.

    Первая лига пошутила над эпизодом, наложив на перепалку известную мем-озвучку.

    • Химчане идут в таблице 5-ми.
    • Команда продолжает борьбу за Кубок России.
    • КАМАЗ занимает 8-ю строчку.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6533

      Enter2006 3 часа назад

      Талалаев вообще не тренер, его и поставили чтобы дальше развалить Химки, который при Юране стал подниматься! Видимо в правительстве МО нет денег, чтобы содержать клуб в РПЛ, тч как нос в РПЛ высунут - сразу топить обратно!

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