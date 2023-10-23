«Камеру вырубай!»: Первая лига высмеяла перепалку Талалаева с телеоператором

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев вступил в перепалку с оператором по ходу матча 15-го тура Первой лиги против КАМАЗа (2:2). Ему не нравилось, что телевизионщик снимал слишком близко.

Первая лига пошутила над эпизодом, наложив на перепалку известную мем-озвучку.