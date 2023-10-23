«Камеру вырубай!»: Первая лига высмеяла перепалку Талалаева с телеоператором

Талалаев вообще не тренер, его и поставили чтобы дальше развалить Химки, который при Юране стал подниматься! Видимо в правительстве МО нет денег, чтобы содержать клуб в РПЛ, тч как нос в РПЛ высунут - сразу топить обратно!
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев вступил в перепалку с оператором по ходу матча 15-го тура Первой лиги против КАМАЗа (2:2). Ему не нравилось, что телевизионщик снимал слишком близко.
Первая лига пошутила над эпизодом, наложив на перепалку известную мем-озвучку.
- Химчане идут в таблице 5-ми.
- Команда продолжает борьбу за Кубок России.
- КАМАЗ занимает 8-ю строчку.