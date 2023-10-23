Губерниев порассуждал о возможном трансфере Вендела

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил состояние полузащитника «Зенита» Вендела и порассуждал о его возможном уходе в зимнее трансферное окно.

«Вендел все равно набирает потихоньку. Талант у человека огромный. Он сейчас тренируется, набирает, играет. Думаю, он прибавит еще. А если он прибавит еще, значит, еще прибавит и «Зенит». Но опять же, покажет время.

Уйдет ли в зимнее трансферное окно? Если он уйдет, я не удивлюсь. С учетом всех обстоятельств, которые сейчас волнуют иностранцев в нашей стране.

Сейчас время такое, что деньги для многих и во многом уже не первое и даже не второе, – сказал Губерниев.