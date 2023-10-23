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    Губерниев порассуждал о возможном трансфере Вендела

    Комментатор Дмитрий Губерниев оценил состояние полузащитника «Зенита» Вендела и порассуждал о его возможном уходе в зимнее трансферное окно.

    «Вендел все равно набирает потихоньку. Талант у человека огромный. Он сейчас тренируется, набирает, играет. Думаю, он прибавит еще. А если он прибавит еще, значит, еще прибавит и «Зенит». Но опять же, покажет время.

    Уйдет ли в зимнее трансферное окно? Если он уйдет, я не удивлюсь. С учетом всех обстоятельств, которые сейчас волнуют иностранцев в нашей стране.

    Сейчас время такое, что деньги для многих и во многом уже не первое и даже не второе, – сказал Губерниев.

    • Вендел вернулся в Санкт-Петербург после начала нового сезона.
    • Интерес к бразильскому полузащитнику проявляли клубы из Бразилии и Италии.
    • В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Зенит» 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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    Источник: Metaratings.ru

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