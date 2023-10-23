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    В «Зените» рассказали о ходе восстановления Фернандеса

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Марио Фернандес восстанавливается по плану медицинского штаба команды.

    «Марио работает по плану медицинского штаба. У него уже ничего не болит, он тренируется. А еще, по-моему, он со дня на день станет отцом. Жена у него рожает здесь. Будем поздравлять его, когда это произойдет. Срок восстановления был от четырех до шести недель. Надеемся, будет четыре, а не шесть недель», – сказал Медведев.

    • Фернандес получил травму 30 сентября в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».
    • Игрок подвернул голеностоп и был заменен на девятой минуте.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 10:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +178

      Цугундeр 1 час назад

      Сашуня после "грандиозной" победы капитально "поработал с документами"..)
      Уже родили без тебя. И назвали Шуриком.)
      Шутка.
      Мальчику дали имя Дави. Младенца вес — 4 кг 300 гр.
      Как раз столько , сколько ты выжрал.

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