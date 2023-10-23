В «Зените» рассказали о ходе восстановления Фернандеса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Марио Фернандес восстанавливается по плану медицинского штаба команды.

«Марио работает по плану медицинского штаба. У него уже ничего не болит, он тренируется. А еще, по-моему, он со дня на день станет отцом. Жена у него рожает здесь. Будем поздравлять его, когда это произойдет. Срок восстановления был от четырех до шести недель. Надеемся, будет четыре, а не шесть недель», – сказал Медведев.