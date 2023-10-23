В «Зените» рассказали о ходе восстановления Фернандеса

Сашуня после "грандиозной" победы капитально "поработал с документами"..)
Уже родили без тебя. И назвали Шуриком.)
Шутка.
Мальчику дали имя Дави. Младенца вес — 4 кг 300 гр.
Как раз столько , сколько ты выжрал.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Марио Фернандес восстанавливается по плану медицинского штаба команды.
«Марио работает по плану медицинского штаба. У него уже ничего не болит, он тренируется. А еще, по-моему, он со дня на день станет отцом. Жена у него рожает здесь. Будем поздравлять его, когда это произойдет. Срок восстановления был от четырех до шести недель. Надеемся, будет четыре, а не шесть недель», – сказал Медведев.
- Фернандес получил травму 30 сентября в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».
- Игрок подвернул голеностоп и был заменен на девятой минуте.