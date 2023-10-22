Агент Смирнов назвал причины отсутствия Джикии и Соболева в основе «Спартака»

Антон Смирнов, футбольный агент, поделился информацией о проблемах спартаковцев Георгия Джикии и Александра Соболева.

«Два друга, брата-акробата, Джикия и Соболев, так много занимались медийным футболом, что решили в нем остаться – теперь за игрой своей команды наблюдают как медиа с лавки.

По моей информации, у Джикии опять лишний вес. У Соболева его нет. Но там проблема с другим. С головой в принципе», – написал Смирнов.