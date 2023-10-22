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    • Агент Смирнов назвал причины отсутствия Джикии и Соболева в основе «Спартака»

    Агент Смирнов назвал причины отсутствия Джикии и Соболева в основе «Спартака»

    Антон Смирнов, футбольный агент, поделился информацией о проблемах спартаковцев Георгия Джикии и Александра Соболева.

    «Два друга, брата-акробата, Джикия и Соболев, так много занимались медийным футболом, что решили в нем остаться – теперь за игрой своей команды наблюдают как медиа с лавки.

    По моей информации, у Джикии опять лишний вес. У Соболева его нет. Но там проблема с другим. С головой в принципе», – написал Смирнов.

    • Джикия несколько матчей подряд не выходит в РПЛ в старте.
    • Соболев был отстранен от основы за пропуск командного завтрака.
    • Оба игрока курируют медийный клуб «Бей Беги».

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Сегодня, 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2220

      Suvorov71 1 час назад

      Смирнов чей агент ЦРУ или питерской помойки

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