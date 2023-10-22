Девушка из топ-10 сексуальных спортсменок России хочет играть за команду Радимова

зачем ей это? и вообще не люблю женский футбол также как и бокс и штангу женщины должны заниматься красивыми грациозными видами спорта
Главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов сообщил, что в команде может оказаться фигуристка Елизавета Туктамышева.
«Кстати, за нас хочет играть фигуристка Лиза Туктамышева», – сказал Радимов.
- Туктамышева входит в топ-10 самых красивых спортсменок России.
- Она тренируется в Санкт-Петербурге.
- 26-летняя девушка в 2015 году выиграла ЧМ и ЧЕ.
Медведева и Туктамышева выложили совместное фото в купальниках