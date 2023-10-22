Девушка из топ-10 сексуальных спортсменок России хочет играть за команду Радимова

Главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов сообщил, что в команде может оказаться фигуристка Елизавета Туктамышева.

«Кстати, за нас хочет играть фигуристка Лиза Туктамышева», – сказал Радимов.

Туктамышева входит в топ-10 самых красивых спортсменок России.

Она тренируется в Санкт-Петербурге.

26-летняя девушка в 2015 году выиграла ЧМ и ЧЕ.

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