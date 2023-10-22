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    • Девушка из топ-10 сексуальных спортсменок России хочет играть за команду Радимова

    Девушка из топ-10 сексуальных спортсменок России хочет играть за команду Радимова

    Главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов сообщил, что в команде может оказаться фигуристка Елизавета Туктамышева.

    «Кстати, за нас хочет играть фигуристка Лиза Туктамышева», – сказал Радимов.

    • Туктамышева входит в топ-10 самых красивых спортсменок России.
    • Она тренируется в Санкт-Петербурге.
    • 26-летняя девушка в 2015 году выиграла ЧМ и ЧЕ.

    Медведева и Туктамышева выложили совместное фото в купальниках

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 08:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18098

      Garrincha58 2 часа назад

      зачем ей это? и вообще не люблю женский футбол также как и бокс и штангу женщины должны заниматься красивыми грациозными видами спорта

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