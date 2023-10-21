Стали известны стартовые составы на матч 8 тура Бундеслиги, в котором сыграют «Майнц» и «Бавария». Игра состоится 21 октября, начало встречи запланировано на 19:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Майнц»: Центнер, ван ден Берг, Белл, Каси, Фернандеш, да Кошта, Джэ Сон, Баррейру, Кор, Груда, Ажорк.

Главный тренер: Бо Свенссон

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«Бавария»: Ульрайх, Мин Джэ, де Лигт, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель