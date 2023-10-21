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    • «Майнц» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Майнц» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» и «Бавария», 8 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Майнц»: Центнер, ван ден Берг, Белл, Каси, Фернандеш, да Кошта, Джэ Сон, Баррейру, Кор, Груда, Ажорк.

    Главный тренер: Бо Свенссон

    ___________________________________________________________________________________

    «Бавария»: Ульрайх, Мин Джэ, де Лигт, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Майнц» – «Бавария»

    Источник: Спортбокс

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