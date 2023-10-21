Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» и «Бавария», 8 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Майнц»: Центнер, ван ден Берг, Белл, Каси, Фернандеш, да Кошта, Джэ Сон, Баррейру, Кор, Груда, Ажорк.
Главный тренер: Бо Свенссон
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«Бавария»: Ульрайх, Мин Джэ, де Лигт, Дэвис, Лаймер, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Майнц» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс