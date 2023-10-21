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    • «Ливерпуль» может заменить Салаха футболистом, входящим в пятерку самых дорогих в мире

    «Ливерпуль» может заменить Салаха футболистом, входящим в пятерку самых дорогих в мире

    «Ливерпуль» рассматривает вариант с покупкой форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

    Скауты английского клуба уже просматривали 24-летнего футболиста, когда он играл за сборную Нигерии.

    Нигериец может заменить в составе «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которого пытаются заполучить команды из Саудовской Аравии.

    Неаполитанцы будут открыты к предложениям по Осимхену, поскольку он не хочет продлевать контракт, истекающий в 2025 году.

    • Рыночная стоимость нападающего – 120 миллионов евро.
    • Он входит в топ-5 самых дорогих игроков мира, уступая только Килиану Мбаппе (180 млн), Эрлингу Холанду (180 млн), Джуду Беллингему (150 млн) и Винисиусу Жуниору (150 млн).
    • В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 10 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 10:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69073

      portero 54 минуты назад

      Скорее всего сделка состоится....

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