«Ливерпуль» может заменить Салаха футболистом, входящим в пятерку самых дорогих в мире

«Ливерпуль» рассматривает вариант с покупкой форварда «Наполи» Виктора Осимхена.
Скауты английского клуба уже просматривали 24-летнего футболиста, когда он играл за сборную Нигерии.
Нигериец может заменить в составе «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которого пытаются заполучить команды из Саудовской Аравии.
Неаполитанцы будут открыты к предложениям по Осимхену, поскольку он не хочет продлевать контракт, истекающий в 2025 году.
- Рыночная стоимость нападающего – 120 миллионов евро.
- Он входит в топ-5 самых дорогих игроков мира, уступая только Килиану Мбаппе (180 млн), Эрлингу Холанду (180 млн), Джуду Беллингему (150 млн) и Винисиусу Жуниору (150 млн).
- В этом сезоне Осимхен провел за «Наполи» 10 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
Источник: Mirror