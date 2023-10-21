«Ливерпуль» может заменить Салаха футболистом, входящим в пятерку самых дорогих в мире

«Ливерпуль» рассматривает вариант с покупкой форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Скауты английского клуба уже просматривали 24-летнего футболиста, когда он играл за сборную Нигерии.

Нигериец может заменить в составе «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, которого пытаются заполучить команды из Саудовской Аравии.

Неаполитанцы будут открыты к предложениям по Осимхену, поскольку он не хочет продлевать контракт, истекающий в 2025 году.