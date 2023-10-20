Клопп отреагировал на заявление Салаха по конфликту на Ближнем Востоке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова Мохамеда Салаха по поводу израильско-палестинского конфликта.
Египетский нападающий призвал прекратить убийства невинных людей на Ближнем Востоке и немедленно доставить в сектор Газа гуманитарную помощь.
«Я ни на секунду не сомневался в характере Салаха. Очень важно, чтобы у нас были сильные личности.
Но пресс-конференция перед матчем – это не самое подходящее место, чтобы обсуждать настолько важную тему», – сказал Клопп.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
- Ранее стало известно, что Салах сделал финансовое пожертвование в пользу жителей сектора Газа.
Источник: BBC