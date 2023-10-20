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    • Клопп отреагировал на заявление Салаха по конфликту на Ближнем Востоке

    Клопп отреагировал на заявление Салаха по конфликту на Ближнем Востоке

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова Мохамеда Салаха по поводу израильско-палестинского конфликта.

    Египетский нападающий призвал прекратить убийства невинных людей на Ближнем Востоке и немедленно доставить в сектор Газа гуманитарную помощь.

    «Я ни на секунду не сомневался в характере Салаха. Очень важно, чтобы у нас были сильные личности.

    Но пресс-конференция перед матчем – это не самое подходящее место, чтобы обсуждать настолько важную тему», – сказал Клопп.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Ранее стало известно, что Салах сделал финансовое пожертвование в пользу жителей сектора Газа.

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    Источник: BBC

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    20.10.2023 22:32
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20277

      ilichkadr 1 час назад

      Молодец, Салах. Жидов надо мочить даже в сортире. Уж больно они распоясались в своей демократии.............
      P.S. Интересно, против Израэля будут какие-либо санкции: Мировой Юг уже отделился от безбожников. которые твердили, что Бог на свете есть и зародился он именно в городе Вифлеем в Иудее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16802

      Алексей З 1 час назад

      Ну что от араба можно услышать ?
      Почему Египет закрыл границы и не пускает к себе братьев ?

      0
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      Рейтинг: +1961

      Таврида > Алексей З 1 час назад

      Почему соевые куколды тусуются в Грузии, а не у тебя на хате?

      1
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