Клопп отреагировал на заявление Салаха по конфликту на Ближнем Востоке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова Мохамеда Салаха по поводу израильско-палестинского конфликта.

Египетский нападающий призвал прекратить убийства невинных людей на Ближнем Востоке и немедленно доставить в сектор Газа гуманитарную помощь.

«Я ни на секунду не сомневался в характере Салаха. Очень важно, чтобы у нас были сильные личности.

Но пресс-конференция перед матчем – это не самое подходящее место, чтобы обсуждать настолько важную тему», – сказал Клопп.