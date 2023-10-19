Салах сделал заявление по поводу конфликта на Ближнем Востоке

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался насчет обострения израильско-палестинского конфликта.

Заявление футболиста сборной Египта, опубликованное в соцсетях, носило антивоенный характер.

«Сейчас в мире происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за этим просто ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены.

Это должно немедленно прекратиться. Гуманитарная помощь нужно незамедлительно доставить в Газу. Люди в этом месте находятся в ужасных условиях. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшее убийство невинных душ. Человечность должна сейчас восторжествовать», – заявил Салах.