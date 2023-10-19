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    • Салах сделал заявление по поводу конфликта на Ближнем Востоке

    Салах сделал заявление по поводу конфликта на Ближнем Востоке

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался насчет обострения израильско-палестинского конфликта.

    Заявление футболиста сборной Египта, опубликованное в соцсетях, носило антивоенный характер.

    «Сейчас в мире происходит слишком много насилия и душераздирающей жестокости. Наблюдать за этим просто ужасно. Все жизни священны и должны быть защищены.

    Это должно немедленно прекратиться. Гуманитарная помощь нужно незамедлительно доставить в Газу. Люди в этом месте находятся в ужасных условиях. Население Газы срочно нуждается в продовольствии, воде и медикаментах.

    Я призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшее убийство невинных душ. Человечность должна сейчас восторжествовать», – заявил Салах.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Ранее стало известно, что Салах сделал финансовое пожертвование в пользу жителей сектора Газа.

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.10.2023 22:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      ARS-Koms.-google 23 минуты назад

      иди свари лапшу мойша

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      barka22 59 минут назад

      А почему молчал, когда убивали мирных израильтян, умышленно расстреливая детей, женщин, стариков?

      1
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      Рейтинг: +121

      rashidinho > barka22 24 минуты назад

      Да ты неподражаемый пример как на людей действуют информационные вбросы.

      0
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      Рейтинг: +10

      ARS-Koms.-google > barka22 20 минут назад

      По твоему мусульманин должен топить за евреев? Подави.ь своей жел..ю уб.юдок ев.йский

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      Рейтинг: +24641

      Persona_non_Grata > ARS-Koms.-google 18 минут назад

      Вы несказанно "добры и человеколюбивы" !!! (((

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      Рейтинг: +24641

      Persona_non_Grata > rashidinho 13 минут назад

      И то правда - заехал миролюбивый ХАМАС в гости к израильтянам, потусили и уехали домой - из-за чего весь кипишь-то ? - я правильно понимаю, ведь так оно было ???

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