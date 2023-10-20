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    Анчелотти ответил на недовольство Родриго и Камавинга

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на жалобы некоторых игроков по поводу использования их на непрофильных позициях.

    • Недовольство публично выражали Родриго и Эдуардо Камавинга.
    • Бразильца задействовали в центре нападения, француза – слева в обороне.

    «Очень важно учитывать, где футболист хочет играть. Я никогда специально не ставил игрока на позицию, которая ему не нравится. Но иногда есть такая необходимость для команды.

    И некоторым – вроде Камавинга, Чуамени или Родриго – приходится жертвовать собой. Я отталкиваюсь от потребностей команды, а потом уже индивидуальных предпочтений», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Mundo Deportivo

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