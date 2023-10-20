Анчелотти ответил на недовольство Родриго и Камавинга

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на жалобы некоторых игроков по поводу использования их на непрофильных позициях.

Недовольство публично выражали Родриго и Эдуардо Камавинга.

Бразильца задействовали в центре нападения, француза – слева в обороне.

«Очень важно учитывать, где футболист хочет играть. Я никогда специально не ставил игрока на позицию, которая ему не нравится. Но иногда есть такая необходимость для команды.

И некоторым – вроде Камавинга, Чуамени или Родриго – приходится жертвовать собой. Я отталкиваюсь от потребностей команды, а потом уже индивидуальных предпочтений», – сказал Анчелотти.