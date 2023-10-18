Экс-ассистент Абаскаля рассказал о жесткости испанца на тренировках

Месут Темель, бывший ассистент Гильермо Абаскаля в «Базеле», рассказал о характере испанского специалиста.

«Абаскаль импульсивный, но если игрок подойдет к нему и скажет – тренер, я был не прав, признаю ошибку и прошу прощения, он отнесется с пониманием. Иногда Гильермо довольно громок на тренировочном поле, может накричать, употребить весьма жесткие выражения, но, думаю, футболисты это отлично знают и без меня», – заявил Темель.