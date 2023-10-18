Экс-ассистент Абаскаля рассказал о жесткости испанца на тренировках

Месут Темель, бывший ассистент Гильермо Абаскаля в «Базеле», рассказал о характере испанского специалиста.
«Абаскаль импульсивный, но если игрок подойдет к нему и скажет – тренер, я был не прав, признаю ошибку и прошу прощения, он отнесется с пониманием. Иногда Гильермо довольно громок на тренировочном поле, может накричать, употребить весьма жесткие выражения, но, думаю, футболисты это отлично знают и без меня», – заявил Темель.
- Сегодня, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
- В следующем матче «Спартак» примет на своем поле «Пари НН». Игра пройдет 22 октября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 мск.
- Абаскаль возглавлял «Базель» с февраля по июнь 2022 года
Источник: «РБ Спорт»