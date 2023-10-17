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    • «Зенит» намерен бороться с «Лионом» за полузащитника «Сан-Паулу»

    «Зенит» намерен бороться с «Лионом» за полузащитника «Сан-Паулу»

    «Зенит» заинтересован в приглашении полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, информирует журналист Алешандр Виейра в соцсети X (ранее Twitter).

    Согласно данным источника, на игрока также претендует «Лион». Сейчас представители Нестора изучают предложения европейских клубов.

    • Нестор является воспитанником академии «Сан-Паулу».
    • Контракт 23-летнего центрального полузащитника с бразильским клубом действует до 28 февраля 2028 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нестора в 7 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -154

      Скай 3 минуты назад

      видимо, тяжко физруку и его бЗданиту, надо еще бразил прикупить.

      0
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      Рейтинг: +60

      Цугундeр 1 час назад

      Ишо Педро не доехал. Куды ишо запасы на зиму?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18084

      Garrincha58 2 часа назад

      спецом пустили слух чтобы Зенит спустил как можно больше денег за этого ноунейма а Лиону он достанется почти даром если он вообще им нужен

      1
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      Рейтинг: +1617

      SLADE2019 > Garrincha58 1 час назад

      Ну а если немытые такие щедрые, то почему бы и нет. Никто же их не заставить Нестора покупать.

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