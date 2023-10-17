«Зенит» намерен бороться с «Лионом» за полузащитника «Сан-Паулу»

«Зенит» заинтересован в приглашении полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, информирует журналист Алешандр Виейра в соцсети X (ранее Twitter).
Согласно данным источника, на игрока также претендует «Лион». Сейчас представители Нестора изучают предложения европейских клубов.
- Нестор является воспитанником академии «Сан-Паулу».
- Контракт 23-летнего центрального полузащитника с бразильским клубом действует до 28 февраля 2028 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нестора в 7 миллионов евро.
Источник: Бомбардир