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    • Два травмированных игрока готовы вернуться в состав «Реала»

    Два травмированных игрока готовы вернуться в состав «Реала»

    К тренировкам в основной группе «Реала» вернулись защитник Давид Алаба и полузащитник Арда Гюлер. Оба смогут принять участие в ближайшем матче с «Севильей» в 10-м туре чемпионата Испании, если у ни не случится рецидивов.

    • Алаба выбыл в конце сентября из-за повреждения приводящей мышцы. 31-летний защитник пропустил три матча «Реала»
    • Гюлер перешeл в мадридскую команду летом и ещe ни разу не сыграл за новый клуб. 18-летний футболист присоединился к команде с травмой мениска. Игроку сделали операцию, после чего у него был период восстановления.
    • «Реал» лидирует в чемпионат Испании после девяти туров.

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    Источник: Marca

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