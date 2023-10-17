Два травмированных игрока готовы вернуться в состав «Реала»

К тренировкам в основной группе «Реала» вернулись защитник Давид Алаба и полузащитник Арда Гюлер. Оба смогут принять участие в ближайшем матче с «Севильей» в 10-м туре чемпионата Испании, если у ни не случится рецидивов.

Алаба выбыл в конце сентября из-за повреждения приводящей мышцы. 31-летний защитник пропустил три матча «Реала»

Гюлер перешeл в мадридскую команду летом и ещe ни разу не сыграл за новый клуб. 18-летний футболист присоединился к команде с травмой мениска. Игроку сделали операцию, после чего у него был период восстановления.

«Реал» лидирует в чемпионат Испании после девяти туров.