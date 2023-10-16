Основной вратарь «Зенита» рискует пропустить матч со второй командой РПЛ

пропустит и пропустит никто и не заметит в Зените все три вратаря одного среднего уровня
Михаил Кержаков вряд ли поможет «Зениту» в ближайшем матче.
Основной вратарь петербургской команды до сих пор не восстановился от травмы, поэтому рискует пропустить игру с «Крыльями Советов».
Скорее всего, в основе выйдет либо Александр Васютин, либо Денис Адамов.
- «Зенит» примет «Крылья» 22 октября в 16:30 мск.
- Самарцы опережают соперника в таблице РПЛ – 2-е место против 3-го.
- Кержаков отыграл 9 из 11 матчей в текущем чемпионате.