Основной вратарь «Зенита» рискует пропустить матч со второй командой РПЛ

Михаил Кержаков вряд ли поможет «Зениту» в ближайшем матче.

Основной вратарь петербургской команды до сих пор не восстановился от травмы, поэтому рискует пропустить игру с «Крыльями Советов».

Скорее всего, в основе выйдет либо Александр Васютин, либо Денис Адамов.