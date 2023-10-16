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    • Основной вратарь «Зенита» рискует пропустить матч со второй командой РПЛ

    Основной вратарь «Зенита» рискует пропустить матч со второй командой РПЛ

    Михаил Кержаков вряд ли поможет «Зениту» в ближайшем матче.

    Основной вратарь петербургской команды до сих пор не восстановился от травмы, поэтому рискует пропустить игру с «Крыльями Советов».

    Скорее всего, в основе выйдет либо Александр Васютин, либо Денис Адамов.

    • «Зенит» примет «Крылья» 22 октября в 16:30 мск.
    • Самарцы опережают соперника в таблице РПЛ – 2-е место против 3-го.
    • Кержаков отыграл 9 из 11 матчей в текущем чемпионате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18069

      Garrincha58 41 минуту назад

      пропустит и пропустит никто и не заметит в Зените все три вратаря одного среднего уровня

      0
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      Рейтинг: +7004

      Давид59 3 часа назад

      Не большая потеря. Молодежь куда лучше смотрится, чем он.

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