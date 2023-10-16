В «Зените» оценили результативность Кассьерры, сравнив его с Малкомом

Председатель правления «Зенита Александр Медведев порассуждал о прогрессе Матео Кассьерры.

«В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры.

«Сочи» играл в другой футбол, у них было больше пространства свободного. Против «Зенита» играют в основном от обороны. Бывает непросто преодолевать две линии обороны, а то и три.

Поэтому он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше», – сказал Медведев.