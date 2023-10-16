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    • В «Зените» оценили результативность Кассьерры, сравнив его с Малкомом

    В «Зените» оценили результативность Кассьерры, сравнив его с Малкомом

    Председатель правления «Зенита Александр Медведев порассуждал о прогрессе Матео Кассьерры.

    «В этом сезоне он уже забил девять. Даже опережает Малкома в Саудовской Аравии. Всегда требуется время на адаптацию к стилю игры.

    «Сочи» играл в другой футбол, у них было больше пространства свободного. Против «Зенита» играют в основном от обороны. Бывает непросто преодолевать две линии обороны, а то и три.

    Поэтому он проявил свои таланты и способности. Уверен, что он этим курсом будет идти и дальше», – сказал Медведев.

    • В этом сезоне Кассьерра забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах.
    • В прошлом сезоне в его активе было 6+8 в 34 играх.
    • Малкома летом продали за 60 млн евро саудовскому «Аль-Хилялю».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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