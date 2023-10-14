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    • Турецкий топ-клуб хочет забрать у ЦСКА 20-летнего Файзуллаева

    Турецкий топ-клуб хочет забрать у ЦСКА 20-летнего Файзуллаева

    Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заинтересовал «Фенербахче».

    Турецкий клуб отправил своих скаутов следить за игрой 20-летнего футболиста.

    Как сообщает FF TV со ссылкой на Sporx, «Фенербахче» может сделать предложение о трансфере уже зимой.

    • В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
    • Его статистика в московской команде: 9 матчей, 1 гол, 1 ассист.

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    Источник: FF TV

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1370

      ruded 1 час назад

      ценник нормальный пусть делают и дают реальную возможность игроку. Пусть стрельнет на рынке Турции - появятся покупатели с рынка, который не котируется в ЕС

      0
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      Рейтинг: +952

      bratskij 1 час назад

      Харя не треснет у турок? Вон, Чахлого забирайте не дорого и сердито.

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      Рейтинг: +14997

      Skull_Boy 1 час назад

      Продадут за 10ку и возьмут еще таких 5х и кто-то выстрелит, а парень реально хорош и чем-то напоминает Красича

      1
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      Рейтинг: +18066

      Garrincha58 3 часа назад

      молодец хорошо видит поле жаль ему бы ростичка и чуток массы был бы супер игрок

      1
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