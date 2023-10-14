Турецкий топ-клуб хочет забрать у ЦСКА 20-летнего Файзуллаева

Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заинтересовал «Фенербахче».

Турецкий клуб отправил своих скаутов следить за игрой 20-летнего футболиста.

Как сообщает FF TV со ссылкой на Sporx, «Фенербахче» может сделать предложение о трансфере уже зимой.