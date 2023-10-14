Турецкий топ-клуб хочет забрать у ЦСКА 20-летнего Файзуллаева

ценник нормальный пусть делают и дают реальную возможность игроку. Пусть стрельнет на рынке Турции - появятся покупатели с рынка, который не котируется в ЕС
Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заинтересовал «Фенербахче».
Турецкий клуб отправил своих скаутов следить за игрой 20-летнего футболиста.
Как сообщает FF TV со ссылкой на Sporx, «Фенербахче» может сделать предложение о трансфере уже зимой.
- В августе ЦСКА купил Файзуллаева у «Пахтакора» за 500 тысяч евро.
- Его статистика в московской команде: 9 матчей, 1 гол, 1 ассист.