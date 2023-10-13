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Бубнов прокомментировал победу сборной России над Камеруном

13 октября 2023, 11:09
4

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча между Россией и Камеруном. Команда Валерия Карпина победила со счетом 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов.

«Отмечу, что это был самый сильный соперник нашей сборной с момента отстранения. И при этом могу сказать, что это была лучшая игра за тот же период. Качество было высоким – так ровно оба тайма команда Карпина ни в одном из предшествующих матчей не проводила. Даже когда против слабых соперников играли, были перепады, а тут нет. После перерыва, если говорить об обороне, даже лучше получилось.

Полагаю, что такая игра, когда команды действуют в хорошем темпе на встречных курсах, должна была понравиться болельщикам. Обе сборные играли на победу, никто не закрывался. При потере мяча уходили в оборону, но в случае перехвата шли вперeд большими силами. Если говорить о моментах, то у нашей команды были два попадания в каркас ворот, еще в одном эпизоде можно было забить, плюс два незасчитанных гола. У Камеруна два голевых момента и три выхода один на один с вратарем. Во всех трех случаях здорово выручил Сафонов.

Вообще получилось немного парадоксально – Россия выиграла, а значит болельщики, да и тренерский штаб могут быть довольны. Но реализуй свои моменты Камерун, еще непонятно, какой был бы итоговый счет. Думаю, по первому тайму должны быть вопросы, особенно к защитникам.

Еще хотел бы отметить работу бригады из Саудовской Аравии. Отсудили великолепно. Лишний урок для наших арбитров, если уж саудовцы так судят, то нужно в своей работе и нам прибавлять.

По тактике могу сказать, что здесь можно было бы сыграть и в три центральных защитника, но Карпин так нигде не играет. К тому же в центре поля у него были три игрока, каждый из которых хорошо умеет обороняться и прессинговать. Спереди тоже теоретически можно было сыграть в два форварда, но выбран был вариант с одним нападающим и двумя инсайдами. В случае потери мяча Обляков и Пиняев должны были закрывать фланги, а Кузяев, Глебов и Баринов блокировать центр поля. К атаке подключались крайние защитники Сильянов и Волков – последний делал это более успешно, хороший матч провел.

Замены были все по позициям. Пожалуй, можно было бы закрыться, ведя в счете. Но Карпин от этого отказался, получилось удержать победный счет и без тактических изменений», – сказал Бубнов.

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Источник: Sportbox
Товарищеские матчи Камерун Россия Бубнов Александр
Комментарии (4)
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Plyash
1697185348
Вполне качественный анализ,хотя специалисты от футбола наверняка что-нибудь от себя добавят.Хотелось бы обойтись без всяких там Широковых,Слуцких и т.п.
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DOCTOR PENALTY
1697186804
Объективно, конкретно. *
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САДЫЧОК
1697189260
Как раз таки результат не важен.НО! Баринов очень плохо сыграл, но он хороший футболист ! Селянов, Миранчуки , Мухин, Пиняев это очень слабые футболисты. Тут многие хвалят Пиняева, но он проиграл все единоборства, часто замедляет игру..
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Цугундeр
1697190930
Если такой умный -почему до сих пор не в Ростове? Там клёво.
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