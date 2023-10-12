Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

Четыре игрока клуба «Уралец-ТС» попали в аварию, когда ехали в Нижний Тагил на тренировку своей команды.

ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург. В результате происшествия погиб футболист Евгений Ситников. Также в машине находились Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев.

«Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести.

Как только у нас будет вся достоверная информация, мы поделимся всем в официальной группе», – сообщила пресс-служба «Уральца-ТС».