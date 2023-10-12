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    • Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

    Российский футболист погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург

    Четыре игрока клуба «Уралец-ТС» попали в аварию, когда ехали в Нижний Тагил на тренировку своей команды.

    ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург. В результате происшествия погиб футболист Евгений Ситников. Также в машине находились Кирилл Кочетов, Денис Мыльников и Денис Федорочев.

    «Кирилл Кочетов находится в коме, у Дениса Федорочева и Кирилла Мыльникова травмы различной степени тяжести.

    Как только у нас будет вся достоверная информация, мы поделимся всем в официальной группе», – сообщила пресс-служба «Уральца-ТС».

    • Ситников, Кочетов, Федорочев и Мыльников – воспитанники «Амкара».
    • «Уралец-ТС» выступает во Второй лиге.

    Источник: Shot

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