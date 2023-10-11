Российская пловчиха выложила фото в нижнем белье

Симпотичная девушка. Художественная гимнастика более женственный вид спорта, фигуры у гимнасток красивые. У пловчих плечи, мышцы спины становятся как у мужиков, портят свою фигуру.
Призерка чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова выложила эротические снимки в соцсети.
25-летняя российская спортсменка позирует на кадрах в нижнем белье.
Егорова – многократная медалистка чемпионата Европы. Она трижды выигрывала бронзу, еще два раза – серебро.
Фото: соцсети Анны Егоровой
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