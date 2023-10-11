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    Российская пловчиха выложила фото в нижнем белье

    Призерка чемпионата Европы по плаванию Анна Егорова выложила эротические снимки в соцсети.

    25-летняя российская спортсменка позирует на кадрах в нижнем белье.

    Егорова – многократная медалистка чемпионата Европы. Она трижды выигрывала бронзу, еще два раза – серебро.

    Фото: соцсети Анны Егоровой

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1453

      k611 33 минуты назад

      Симпотичная девушка. Художественная гимнастика более женственный вид спорта, фигуры у гимнасток красивые. У пловчих плечи, мышцы спины становятся как у мужиков, портят свою фигуру.

      0
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      Рейтинг: +205

      МасСуд 1 час назад

      Объемная новость про футбол однако

      0
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 1 час назад

      Главнее новостей сегодня нет вестимо...

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