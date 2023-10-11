«Спорту кранты»: Ловчев мощно прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«По изменению позиции УЕФА о допуске юношеской сборной России. Это не сюрприз. Сюрпризом было то, что наших юношей допустили. Все это просто звено в цепи отстранений нашего спорта. То, что сейчас происходит, это сведение счетов, вопрос о том, как задавить страну всеми способами.

То, что УЕФА сначала принял одно решение, а потом на исполком надавили, и решение снова поменяли – кранты спорту. Все, в спорте теперь не определяют сильнейших. Определяют сильнейших из числа тех, кто угоден и кому дали возможность стать сильнейшим.

Нет больше людей в спортивном управленческом сообществе, равных или хотя бы приближенных к влиянию тех, кто стоят у истоков олимпийского и футбольного международного движения. Нет фигур, которые бы могли не просто сказать лозунг «футбол вне политики», но и отстоять его.

УЕФА сделал пакость, отстранив нас. Потом хотели выйти, понимая, что теряют большую страну, болельщика. Они бы спасли футбол. Попробовали – и отказ от первоначального решения говорит о том, что международный спорт в его прежнем виде закончен, лозунга «спорт вне политики» больше не существует, броня не просто пробита, а уничтожена.

Сегодня Россия, завтра Бразилия, Аргентина, Китай... УЕФА и ФИФА будут плясать и дальше под чью-то дудку. Инфантино, Чеферин – это марионетки, люди-никто в мировом спорте – что им скажут, то и делают.

Это не авторитет и харизма Марадоны, который бы, убежден, просто послал всех с этим давлением. Он себя всего сделал на поле, он вырос там и понимает, что для игрока международный футбол и что такое его лишение. А эти – просто марионетки.

Что нам делать? Жить точно так же, растить футболистов, развивать свои внутренние соревнования, приглашать топ-иностранцев и плавно менять ситуацию. И не радоваться тому, что допустили без герба, флага и гимна», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.