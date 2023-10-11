Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спорту кранты»: Ловчев мощно прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

«Спорту кранты»: Ловчев мощно прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

11 октября 2023, 12:36
8

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«По изменению позиции УЕФА о допуске юношеской сборной России. Это не сюрприз. Сюрпризом было то, что наших юношей допустили. Все это просто звено в цепи отстранений нашего спорта. То, что сейчас происходит, это сведение счетов, вопрос о том, как задавить страну всеми способами.

То, что УЕФА сначала принял одно решение, а потом на исполком надавили, и решение снова поменяли – кранты спорту. Все, в спорте теперь не определяют сильнейших. Определяют сильнейших из числа тех, кто угоден и кому дали возможность стать сильнейшим.

Нет больше людей в спортивном управленческом сообществе, равных или хотя бы приближенных к влиянию тех, кто стоят у истоков олимпийского и футбольного международного движения. Нет фигур, которые бы могли не просто сказать лозунг «футбол вне политики», но и отстоять его.

УЕФА сделал пакость, отстранив нас. Потом хотели выйти, понимая, что теряют большую страну, болельщика. Они бы спасли футбол. Попробовали – и отказ от первоначального решения говорит о том, что международный спорт в его прежнем виде закончен, лозунга «спорт вне политики» больше не существует, броня не просто пробита, а уничтожена.

Сегодня Россия, завтра Бразилия, Аргентина, Китай... УЕФА и ФИФА будут плясать и дальше под чью-то дудку. Инфантино, Чеферин – это марионетки, люди-никто в мировом спорте – что им скажут, то и делают.

Это не авторитет и харизма Марадоны, который бы, убежден, просто послал всех с этим давлением. Он себя всего сделал на поле, он вырос там и понимает, что для игрока международный футбол и что такое его лишение. А эти – просто марионетки.

Что нам делать? Жить точно так же, растить футболистов, развивать свои внутренние соревнования, приглашать топ-иностранцев и плавно менять ситуацию. И не радоваться тому, что допустили без герба, флага и гимна», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
  • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
  • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

Еще по теме:
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже 18
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» 8
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Ловчев Евгений
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1697017889
Внимательно прочитал. В принципе всё правильно, только немного лукавит с терминологией. Нас решили не задавить, а на нас решили надавить (санкции). И потом, менять ситуацию "плавно" не получится. Как только пропадёт повод для санкций вернёмся сразу (а не плавно)
Ответить
kara-mba
1697017938
И это правильно.
Ответить
JTherry
1697022256
"лозунга «спорт вне политики» больше не существует..." ...этого лозунга не существовало и до СВО, политика всегда вмешивалась в дела спорта, как в нашей стране, так и за рубежом, достаточно вспомнить Олимпиаду-80... непонятно, почему руководители РФС позволяли себя водить за нос разговорами о возможном допуске к соревнованиям... УЕФА, ФИФА и МОК - зависимые организации от олигархата стран НАТО в первую очередь... все соревнования ещё в советские времена проходили со скандалами, потому и радовались победам безмерно...
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1697028415
У нас некоторые бывшие спортсмены призывают принимать участия в с международных соревнованиях без гимна и флага. Своими высказываниями они прямо соглашаются с тем, что "мировой" Запад прав в выдвинутых нам обвинениям. Призывают нас встать на колени, лишь бы не получить прикладом по морде.
Ответить
ramblernasheveverythng
1697181902
фифа и иже с ними - проститутки априори , пляшут под дудку вассалов пендосии . Позор странам поставляющим оружие укрофашистам !
Ответить
Главные новости
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
3
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
9
Все новости
Все новости
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
9
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+