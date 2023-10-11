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    • «Спорту кранты»: Ловчев мощно прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    «Спорту кранты»: Ловчев мощно прокомментировал решение УЕФА отменить допуск сборных России U17

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

    «По изменению позиции УЕФА о допуске юношеской сборной России. Это не сюрприз. Сюрпризом было то, что наших юношей допустили. Все это просто звено в цепи отстранений нашего спорта. То, что сейчас происходит, это сведение счетов, вопрос о том, как задавить страну всеми способами.

    То, что УЕФА сначала принял одно решение, а потом на исполком надавили, и решение снова поменяли – кранты спорту. Все, в спорте теперь не определяют сильнейших. Определяют сильнейших из числа тех, кто угоден и кому дали возможность стать сильнейшим.

    Нет больше людей в спортивном управленческом сообществе, равных или хотя бы приближенных к влиянию тех, кто стоят у истоков олимпийского и футбольного международного движения. Нет фигур, которые бы могли не просто сказать лозунг «футбол вне политики», но и отстоять его.

    УЕФА сделал пакость, отстранив нас. Потом хотели выйти, понимая, что теряют большую страну, болельщика. Они бы спасли футбол. Попробовали – и отказ от первоначального решения говорит о том, что международный спорт в его прежнем виде закончен, лозунга «спорт вне политики» больше не существует, броня не просто пробита, а уничтожена.

    Сегодня Россия, завтра Бразилия, Аргентина, Китай... УЕФА и ФИФА будут плясать и дальше под чью-то дудку. Инфантино, Чеферин – это марионетки, люди-никто в мировом спорте – что им скажут, то и делают.

    Это не авторитет и харизма Марадоны, который бы, убежден, просто послал всех с этим давлением. Он себя всего сделал на поле, он вырос там и понимает, что для игрока международный футбол и что такое его лишение. А эти – просто марионетки.

    Что нам делать? Жить точно так же, растить футболистов, развивать свои внутренние соревнования, приглашать топ-иностранцев и плавно менять ситуацию. И не радоваться тому, что допустили без герба, флага и гимна», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4532

      ПалкоВводецъ (returned) 13 секунд назад

      УЕФА и ФИФА подонки политизированные. Гыгыгы

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      Рейтинг: +31454

      JTherry 57 минут назад

      "лозунга «спорт вне политики» больше не существует..."
      ...этого лозунга не существовало и до СВО, политика всегда вмешивалась в дела спорта, как в нашей стране, так и за рубежом, достаточно вспомнить Олимпиаду-80... непонятно, почему руководители РФС позволяли себя водить за нос разговорами о возможном допуске к соревнованиям... УЕФА, ФИФА и МОК - зависимые организации от олигархата стран НАТО в первую очередь... все соревнования ещё в советские времена проходили со скандалами, потому и радовались победам безмерно...

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      Рейтинг: +5175

      Бомбардиръ 1 час назад

      А если наши бы играли там, всё равно без п.идарасины не обошлось бы: показывали бы всякую рекламу ЛГБТ, их представления и т.д., так что один выход - послать всех п.идарасов на х#й.

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      Рейтинг: +271

      kara-mba 2 часа назад

      И это правильно.

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      Рейтинг: +6980

      Давид59 2 часа назад

      Внимательно прочитал. В принципе всё правильно, только немного лукавит с терминологией. Нас решили не задавить, а на нас решили надавить (санкции). И потом, менять ситуацию "плавно" не получится. Как только пропадёт повод для санкций вернёмся сразу (а не плавно)

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      Рейтинг: +1586

      SLADE2019 > Давид59 2 часа назад

      Все, да не все правильно старик изложил. Уж в футболе без нас, как нибудь сильнейшего можно определить. Непонятные кивки на Бразилию и Аргентину. Лозунг - спорт вне политики, еще до рождения этого чудака перестал существовать.

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      Рейтинг: +6980

      Давид59 > SLADE2019 1 час назад

      Ну не будем так резко. Понятно, человек в возрасте. Ему обидно, причины знает, но назвать вещи своими именами боится. Новые законы не позволяют.

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      Рейтинг: +13373

      Вомбат > Давид59 6 минут назад

      Вот именно. Он, как и мы с вами, старается выразить мысль, не нарушая новых законов, которые при всей их бесчеловечности и абсурдности являются действующими законами нашей страны.

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