Футболисты «Баварии» и «Наполи» не сыграют за сборную Камеруна против России

Чупо-Мотинг только что выходил на замену против Фрайбурга. Не надо ля-ля
В пресс-службе сборной Камеруна назвали игроков, которые пропустят товарищеский матч с Россией.
«Эрик Максим Чупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной.
Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», – сообщили в камерунской сборной.
- Чупо-Мотинг представляет «Баварию», Ангисса – «Наполи».
- Россия примет Камерун 12 октября в 19:00 мск.
- Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».