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    • Футболисты «Баварии» и «Наполи» не сыграют за сборную Камеруна против России

    Футболисты «Баварии» и «Наполи» не сыграют за сборную Камеруна против России

    В пресс-службе сборной Камеруна назвали игроков, которые пропустят товарищеский матч с Россией.

    «Эрик Максим Чупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной.

    Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», – сообщили в камерунской сборной.

    • Чупо-Мотинг представляет «Баварию», Ангисса – «Наполи».
    • Россия примет Камерун 12 октября в 19:00 мск.
    • Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6980

      Давид59 2 часа назад

      Чупо-Мотинг только что выходил на замену против Фрайбурга. Не надо ля-ля

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