Футболисты «Баварии» и «Наполи» не сыграют за сборную Камеруна против России

В пресс-службе сборной Камеруна назвали игроков, которые пропустят товарищеский матч с Россией.

«Эрик Максим Чупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной.

Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», – сообщили в камерунской сборной.