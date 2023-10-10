Стал известен исполнитель гимна России перед матчем с Камеруном

РФС определился с артистом, который исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Камеруном.

«Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит звезда мировой оперы – Ильдар Абдразаков!

Заслуженный артист нашей страны выступал на многих мировых сценах, среди них – Большой театр, Ла Скала, Метрополитен-опера и Опера Гарнье», – написала пресс-служба сборной.