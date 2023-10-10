Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Стал известен исполнитель гимна России перед матчем с Камеруном

    Стал известен исполнитель гимна России перед матчем с Камеруном

    РФС определился с артистом, который исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Камеруном.

    «Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит звезда мировой оперы – Ильдар Абдразаков!

    Заслуженный артист нашей страны выступал на многих мировых сценах, среди них – Большой театр, Ла Скала, Метрополитен-опера и Опера Гарнье», – написала пресс-служба сборной.

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
    • 16 октября Россия сыграет с Кенией в Турции.
    • Россия отстранена от международных турниров.

    Новости по теме
    Полузащитник «Наполи» не сыграет с Россией из-за травмы
    «Ах вы, кони залетные»: сборную Камеруна встретили в Москве баяном и караваем
    Кафанов назвал первого номера сборной России
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2023 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -69

      diamondfan 2 часа назад

      Ubvy Hforb lkz lt,kjd!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      sunwap 3 часа назад

      Хороший выбор. Все недоброжелатели идут лесом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      ramblernasheveverything 3 часа назад

      А чо не Шаман ? Со словами ----Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой...Я русский, камерунцам назло..."

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1404

      Айболид > ramblernasheveverything 3 часа назад

      Ты чего не под Авдеевкой ? ВСУшники там сыпятся по полной , а ты захребетник , тут харю отъедаешь в тепле .

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+