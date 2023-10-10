Стал известен исполнитель гимна России перед матчем с Камеруном

РФС определился с артистом, который исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Камеруном.
«Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит звезда мировой оперы – Ильдар Абдразаков!
Заслуженный артист нашей страны выступал на многих мировых сценах, среди них – Большой театр, Ла Скала, Метрополитен-опера и Опера Гарнье», – написала пресс-служба сборной.
- Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября.
- 16 октября Россия сыграет с Кенией в Турции.
- Россия отстранена от международных турниров.
Источник: «Бомбардир»