«Зассали слабаки»: Губерниев прошелся по УЕФА за отмену допуска сборных России U17

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали.

Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули... Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – заявил Губерниев.