«Зассали слабаки»: Губерниев прошелся по УЕФА за отмену допуска сборных России U17

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.
Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.
«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали.
Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули... Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – заявил Губерниев.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
- На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
- В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».
Источник: «Матч ТВ»