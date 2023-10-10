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    • «Зассали слабаки»: Губерниев прошелся по УЕФА за отмену допуска сборных России U17

    «Зассали слабаки»: Губерниев прошелся по УЕФА за отмену допуска сборных России U17

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

    «Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали.

    Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули... Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – заявил Губерниев.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10198

      САДЫЧОК 37 минут назад

      УЕФА редиски.
      Губерниев Мразь!

      0
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      Рейтинг: +552

      Vratarь 1 час назад

      Радуйтесь, парни, в какое время живём! Раньше можно было представлять, что там и как на Западе - гнило или пахнет? А сейчас радио включил, и оп-па, в прямом эфире всё "ихнее наружу боком" - и учебников и не надо; запоминайте, будем детям рассказывать, что сами всё видели и слышали. Прививка лет на 30-40 обеспечена. Спасибо УЕФА и Европа, спасибо!

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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything > Vratarь 34 минуты назад

      Ты забыл пукину спасибо сказать.Без него этого бы не было.

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      Рейтинг: +552

      Vratarь > ramblernasheveverything 20 минут назад

      Ой-ё-ёй, пу-у-укину, какой такое пукин? По-русски изъясняйся. А во-вторых, я писал про изучение истории внутри процесса, а не по учебникам, так что давай по теме.

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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything > Vratarь 40 секунд назад

      Щас всю историю замутил пукин.Такую что мало не покажется российскому народу...Радуйтесь)))

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 1 час назад

      Ну, всё таки Губерниев - лицо публичное, а слов в русском языке, в отличие от английского, например, не сосчитать.
      Мог и покультурнее, НО ПОЗЛЕЕ высказаться.
      Хотя вывод. конечно, верный.
      Это здесь, на сайте эскортницу, пардон, УЖЕ ПЛЕЧЕВУЮ можно всяко тако разными словами, потому как - ЗАСЛУЖИЛА И ДАЛЬШЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ, а относительно официальная речь всё таки по-другому должна звучать.

      0
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      Рейтинг: +3179

      Болотоход 1 час назад

      Тут губа прав как ни как(((

      2
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      Рейтинг: +12682

      DeStar 1 час назад

      тут поддержу
      зачем было возвращать, если сразу дали заднюю и не смогли ничего противопоставить?
      как "отцепить" сборные так - легко, а как вернуть и свое же решение защитить -так сразу слились. Шаги идиотов

      2
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      Рейтинг: +127

      ramblernasheveverything > DeStar 1 час назад

      УЕФА не может командовать как им захочется.Если многие страны решили бойкотировать, то им приходится это учитывать. В следующий раз осмотрительнее будут, прежде чем пихать решения, против которых почти вся Европа --будут сначала узнавать как и что. А так, сами себя в дурацкое положение поставили.

      2
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