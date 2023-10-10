Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зассали слабаки»: Губерниев прошелся по УЕФА за отмену допуска сборных России U17

«Зассали слабаки»: Губерниев прошелся по УЕФА за отмену допуска сборных России U17

10 октября 2023, 17:11
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев жестко отреагировал на отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, зассали.

Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули... Потому что бессовестные люди! Стыдоба», – заявил Губерниев.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
  • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
  • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

Еще по теме:
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ 1
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом» 5
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита» 9
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1696948414
тут поддержу зачем было возвращать, если сразу дали заднюю и не смогли ничего противопоставить? как "отцепить" сборные так - легко, а как вернуть и свое же решение защитить -так сразу слились. Шаги идиотов
Ответить
derrik2000
1696949697
Ну, всё таки Губерниев - лицо публичное, а слов в русском языке, в отличие от английского, например, не сосчитать. Мог и покультурнее, НО ПОЗЛЕЕ высказаться. Хотя вывод. конечно, верный. Это здесь, на сайте эскортницу, пардон, УЖЕ ПЛЕЧЕВУЮ можно всяко тако разными словами, потому как - ЗАСЛУЖИЛА И ДАЛЬШЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ, а относительно официальная речь всё таки по-другому должна звучать.
Ответить
Vratarь
1696949987
Радуйтесь, парни, в какое время живём! Раньше можно было представлять, что там и как на Западе - гнило или пахнет? А сейчас радио включил, и оп-па, в прямом эфире всё "ихнее наружу боком" - и учебников и не надо; запоминайте, будем детям рассказывать, что сами всё видели и слышали. Прививка лет на 30-40 обеспечена. Спасибо УЕФА и Европа, спасибо!
Ответить
САДЫЧОК
1696951882
УЕФА редиски. Губерниев Мразь!
Ответить
BRO_football
1696955542
Губерниев прав. УЕФА показал свою слабость, никчёмность, подверженность манипулированию, неспособность держать своё слово. Крайне нехороший поступок. Лучше бы вообще ничего не говорили и оставляли бан России без изменений. А так, только опозорились.
Ответить
Fialet
1696961825
Эх жаль... А то бы посмотрели, как госдума прогнулась бы под западок, и отправила бы детишек унижаться без флага и гимна.
Ответить
Главные новости
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
2
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
9
Все новости
Все новости
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
1
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
2
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
8
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+