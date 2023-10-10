«Родина» уволила Парфенова с поста главного тренера – его сменил испанец

...молодцы !!! Родиной пусть управляет испанец,а можно и американцев с немцами подтянуть...Для непонимающих---- это САРКАЗМ.
«Родина» объявила об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды.
Специалист возглавлял московскую команду с июня 2022 года.
В прошлом сезоне «Родина» участвовала в стыковых матчах за право играть в РПЛ. Сейчас клуб занимает 11-е место в Первой лиге.
После увольнения Парфенова «Родина» объявила, что команду возглавит 47-летний испанский специалист Франк Артига.