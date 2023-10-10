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    • «Родина» уволила Парфенова с поста главного тренера – его сменил испанец

    «Родина» уволила Парфенова с поста главного тренера – его сменил испанец

    «Родина» объявила об уходе Дмитрия Парфенова с поста главного тренера команды.

    Специалист возглавлял московскую команду с июня 2022 года.

    В прошлом сезоне «Родина» участвовала в стыковых матчах за право играть в РПЛ. Сейчас клуб занимает 11-е место в Первой лиге.

    После увольнения Парфенова «Родина» объявила, что команду возглавит 47-летний испанский специалист Франк Артига.

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    Источник: телеграм-канал «Родины»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +867

      FaTeK1945ru 4 часа назад

      ...молодцы !!! Родиной пусть управляет испанец,а можно и американцев с немцами подтянуть...Для непонимающих---- это САРКАЗМ.

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