Газзаев назвал ошибки Абаскаля в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об ошибках тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
– Абаскаль сегодняшним результатом отложил вопрос о своей отставке?
– Не знаю. Мне некорректно рассуждать о его судьбе и будущем в «Спартаке». Но со стороны видно, что он растерян.
– Что вы имеете в виду?
– Решения по составу. Какие-то метания продолжаются. Может быть, давят разговоры об отставке. Но его вариант опять не убедил. Есть такое расхожее выражение – «одни не могут, другие не хотят». Так вот сегодня в первом тайме эта фраза относилась только к «Спартаку».
Мозес сыграл слабо, Бонгонда и Медина провалились почти сразу. Промес не центральный нападающий. Оборона периодически сбоит. Абаскаль почему-то все эти нюансы не учел. Уверенности от тренера не исходит.
Посмотрим, что будет дальше. У него довольно богатый материал для работы. Из такого состава, конечно, нужно выжимать больше. Просто надо было уже давно определиться с оптимальным вариантом.
- Перед ничьей с ЦСКА команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.