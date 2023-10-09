Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Газзаев назвал ошибки Абаскаля в матче с ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал об ошибках тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

    – Абаскаль сегодняшним результатом отложил вопрос о своей отставке?

    – Не знаю. Мне некорректно рассуждать о его судьбе и будущем в «Спартаке». Но со стороны видно, что он растерян.

    – Что вы имеете в виду?

    – Решения по составу. Какие-то метания продолжаются. Может быть, давят разговоры об отставке. Но его вариант опять не убедил. Есть такое расхожее выражение – «одни не могут, другие не хотят». Так вот сегодня в первом тайме эта фраза относилась только к «Спартаку».

    Мозес сыграл слабо, Бонгонда и Медина провалились почти сразу. Промес не центральный нападающий. Оборона периодически сбоит. Абаскаль почему-то все эти нюансы не учел. Уверенности от тренера не исходит.

    Посмотрим, что будет дальше. У него довольно богатый материал для работы. Из такого состава, конечно, нужно выжимать больше. Просто надо было уже давно определиться с оптимальным вариантом.

    • Перед ничьей с ЦСКА команда Абаскаля проиграла два матча подряд с общим счетом 0:7.
    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ.

    Новости по теме
    Григорян назвал идеального тренера для «Спартака» 1
    Слуцкий прокомментировал решение Абаскаля убрать Джикию из состава «Спартака» 2
    Агент Гурцкая: «Абаскаль оказался пустышкой и популистом» 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2023 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20247

      NewLife 6 часов назад

      "Есть такое расхожее выражение – «одни не могут, другие не хотят». Так вот сегодня в первом тайме эта фраза относилась только к «Спартаку»."
      Невежда, это не "расхожее выражение", а искаженная тобой фраза В.И. Ленина о революционной ситуации.
      "Верхи не могут, низы не хотят"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102726

      zigbert 6 часов назад

      В обороне как раз никаких изменений и нет Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук. Хотя о надежности обороны говорить не приходится.
      Из всех перечисленных игроков лишь Бонгонда сыграл слабо.
      И кому играть в нападении как не Промесу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2234

      Fialet 6 часов назад

      А не пошьёл бы Ганзаеф нахер...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16684

      Алексей З 7 часов назад

      Да всё верно подмечено.
      Только в Лукойле видят что-то своё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Спартач 80 7 часов назад

      Газзаев пёс !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1690

      rac531 > Спартач 80 7 часов назад

      Скорее горный баран)

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+