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    • «Гранада» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Гранада» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Гранада» и «Барселона», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Гранада»: Феррейра, Рубио, Санчес, Микел, Нева, Фернандес, Гумбау, Вильяр, Брайн, Бойе, Узуни.

    Главный тренер: Пако Лопес

    «Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Бальде, Кристинсен, Кунде, Гави, Гюндоган, Лопес, Торрес, Феликс, Ямал

    Главный тренер: Хави

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Гранада»«Барселона»

    Гранада-Барселона смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.10.2023 20:16
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