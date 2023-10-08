Смотреть прямую трансляцию матча «Гранада» и «Барселона», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Гранада»: Феррейра, Рубио, Санчес, Микел, Нева, Фернандес, Гумбау, Вильяр, Брайн, Бойе, Узуни.
Главный тренер: Пако Лопес
«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Канселу, Бальде, Кристинсен, Кунде, Гави, Гюндоган, Лопес, Торрес, Феликс, Ямал
Главный тренер: Хави
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Гранада» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на OKKO или Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»