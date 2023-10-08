Тихонов ответил, пойдет ли работать в «Спартак»

Сначала нужно пройти проверку в "Крыльях", а потом уже замахиваться на пост тренера в ВЕЛИКОМ клубе .
У Абаскаля просто небольшой спад , сейчас выкинем ненужный хлам из команды и двинем не завоевание трофеев .
Бывший спартаковец Андрей Тихонов отреагировал на информацию о возможном возвращении на пост тренера «Енисея».
«Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает.
Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда», – сказал Тихонов.
- Тренер без работы с 2021 года, когда покинул «Астану».
- В «Енисее» тренер был в 2016-2017 годах.
- «Спартак» идет в РПЛ 6-м.