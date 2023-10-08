Тихонов ответил, пойдет ли работать в «Спартак»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов отреагировал на информацию о возможном возвращении на пост тренера «Енисея».

«Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает.

Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда», – сказал Тихонов.