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    Тихонов ответил, пойдет ли работать в «Спартак»

    Бывший спартаковец Андрей Тихонов отреагировал на информацию о возможном возвращении на пост тренера «Енисея».

    «Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает.

    Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда», – сказал Тихонов.

    • Тренер без работы с 2021 года, когда покинул «Астану».
    • В «Енисее» тренер был в 2016-2017 годах.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская 2 часа назад

      Сначала нужно пройти проверку в "Крыльях", а потом уже замахиваться на пост тренера в ВЕЛИКОМ клубе .
      У Абаскаля просто небольшой спад , сейчас выкинем ненужный хлам из команды и двинем не завоевание трофеев .

      0
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      Рейтинг: +2658

      Январь 59 3 часа назад

      Печально, очень печально, что спартаковские ветераны, шарахаются от своего бывшего клуба.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22473

      derrik2000 4 часа назад

      Всё правильно, Андрей!
      СПАРТАКА в бензоколонковском спартаке совсем не осталось, к сожалению... (((
      За 20 лет сумели ВЫТРАВИТЬ всё по-настоящему спартаковское из клуба.
      Осталась только "жена" федунца - она же лада гранта. она же ввм-щик, примкнувшие к ней фантики из фратрии, да "эффективные манагеры", которых тасуют как могут и хотят.
      Не скажу, что Спартак умер: Спартак в данном случае не человек, а ОРГАНИЗАЦИЯ и с приходом действительно хорошего хозяина всё можно реанимировать, но ПОКА, к сожалению, МЫСЛЯЩИХ, любящих футбол и, в частности, Спартак, я даже близко не наблюдаю.
      Бензоколонкинские твари всё заполонили: рубить бабло в Спартаке - их прямая задача.
      Для НИХ Спартак - "коммерческий проект". (((

      4
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      Рейтинг: +20199

      ilichkadr > derrik2000 4 часа назад

      Всё правильно сказал, но реанимировать Спартак может только спартаковец. Если уж Тихонов ""ни в коем случае не пойду туда", то совсем тоскливо становится. Надо Аленичева звать, думаю, что согласится.

      1
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      Рейтинг: +22473

      derrik2000 > ilichkadr 4 часа назад

      Аленя в Спартак, если вспомнить его тренерство у КБ, можно, ну, например, что-то наподобие начальником команды (сейчас нет таких должностей, правда, но при желании можно что-то придумать).
      Егория Титова??? Как-то по интервью, которые он давал, участиям в телепередачах и т.д. и т. п., он не произвёл на меня впечатление ДУМАЮЩЕГО человека.
      Тихонов??? Ну, Андрей, конечно, может "зажечь сердца людей", я имею в виду игроков, конечно, но тоже только не ГТ.
      В прочем, у бензоколонки свои резоны и своя "стратегия развития клуба"...(((

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      Рейтинг: +20199

      ilichkadr > derrik2000 4 часа назад

      Титов вообще не воспринимается как тренер, разве что помощником Аленя, пальцем в планшет тыкать.

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      Рейтинг: +22473

      derrik2000 > ilichkadr 3 часа назад

      Романа бы ещё нашего Пилипчука аналитиком вернуть...
      Но всё ЭТО, подчёркиваю, возможно только после КАРДИНАЛЬНОЙ смены руководства клубом н настоящих любителей и ценителей футбола. Болел Спартака. конечно. ))

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      Рейтинг: +21961

      Cleaner > derrik2000 3 часа назад

      Всё правильно, Андрей! В Спартаке свои же помоями обольют, потом не отмоешься.

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      Рейтинг: +22473

      derrik2000 > Cleaner 3 часа назад

      В ЭТОМ Спартаке СЕЙЧАС СВОИХ, СПАРТАКОВСКИХ, НЕТ!!!

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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > derrik2000 2 часа назад

      После ухода Арнольдыча , действительно спартаковских в Спартаке нет .

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      Рейтинг: +20199

      ilichkadr > гнида тарасовская 1 час назад

      Да уж.......Арнольдыч спартаковский в доску.
      P.S. Червиченко начал разваливать Спартак, а Арнольдыч его добил. Теперь все в шоколаде. а Спартак в дерьме.

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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > ilichkadr 1 час назад

      Нет , про Федуна плохого ничего сказать не могу , но вот эта его "мадам" та ещё сволочь . От неё все разброды и шатания . Даже казалось бы уйдя из Спартака , она продолжает расшатывать команду .

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      Рейтинг: +20199

      ilichkadr 4 часа назад

      "ни в коем случае не пойду туда" – сказал Тихонов.
      No comments........

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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская > ilichkadr 2 часа назад

      Кто-то уже говорил нечто подобное .

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