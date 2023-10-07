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    • Комментатор Андронов назвал лучшего игрока РПЛ: «Запредельный уровень»

    Комментатор Андронов назвал лучшего игрока РПЛ: «Запредельный уровень»

    Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ», восхищен игрой нападающего «Краснодара» Джона Кордоба.

    «Для меня однозначно лучший игрок чемпионата – Джон Кордоба. Дело не только в голах. Он умеет на поле всe, он постоянно совершает важные для командного результата действия, он очень хорош в борьбе. Много работает без мяча. Запредельный для сегодняшней РПЛ уровень.

    Было бы интересно в сборной Колумбии посмотреть на тандем Кордоба – Матео Кассьерра», – написал Андронов.

    • 30-летний Кордоба стоит 11 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у него 11 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    07.10.2023 23:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20196

      NewLife 4 часа назад

      На своей позиции Кордоба самый сильный, без базара)

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