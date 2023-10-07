Комментатор Андронов назвал лучшего игрока РПЛ: «Запредельный уровень»

Алексей Андронов, бывший комментатор «Матч ТВ», восхищен игрой нападающего «Краснодара» Джона Кордоба.

«Для меня однозначно лучший игрок чемпионата – Джон Кордоба. Дело не только в голах. Он умеет на поле всe, он постоянно совершает важные для командного результата действия, он очень хорош в борьбе. Много работает без мяча. Запредельный для сегодняшней РПЛ уровень.

Было бы интересно в сборной Колумбии посмотреть на тандем Кордоба – Матео Кассьерра», – написал Андронов.