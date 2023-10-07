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    Роналду отреагировал на проведение ЧМ-2030 в Португалии

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на новость, что ЧМ-2030 пройдет, в частности, в Португалии.

    Игрок разместил в социальной сети флаг Португалии и эмодзи аплодисментов.

    • Помимо Португалии матчи ЧМ-2030 пройдут в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Испании, Марокко.
    • Турнир продлится 44 дня.
    • Роналду в 2030 году будет 45 лет.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    07.10.2023 17:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      ramblernasheveverything 9 часов назад

      Для такого случая Рон и в 45 выйдет на поле.) Чем он хуже Роже Милла. Тот правда до 42-х лет за Камерун играл , но КриРо ведь уникум.Сможет и до 45-ти.

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