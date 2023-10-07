Роналду отреагировал на проведение ЧМ-2030 в Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на новость, что ЧМ-2030 пройдет, в частности, в Португалии.

Игрок разместил в социальной сети флаг Португалии и эмодзи аплодисментов.

Помимо Португалии матчи ЧМ-2030 пройдут в Аргентине, Парагвае, Уругвае, Испании, Марокко.

Турнир продлится 44 дня.

Роналду в 2030 году будет 45 лет.

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