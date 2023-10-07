Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» и «Аль-Хиляль», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Охдуд»: Виктор, Буркэ, Кверквелия, Аль-Ями, Аль-Фарадж, Шараф, Годвин, Аль-Мансур, Хуссаини, Кольядо, Тавамба.

Главный тренер: Жорже Мендонша

«Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Шахрани, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Милинкович-Савич, Невеш, Аль-Досари, Ричард, Малком, Митрович.

Главный тренер: Жорже Жезуш

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»