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    • «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» и «Аль-Хиляль», 9-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Охдуд»: Виктор, Буркэ, Кверквелия, Аль-Ями, Аль-Фарадж, Шараф, Годвин, Аль-Мансур, Хуссаини, Кольядо, Тавамба.

    Главный тренер: Жорже Мендонша

    «Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Шахрани, Абдельхамид, Кулибали, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Милинкович-Савич, Невеш, Аль-Досари, Ричард, Малком, Митрович.

    Главный тренер: Жорже Жезуш

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Хиляль»

    Аль-Охдуд – Аль-Хиляль смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 15:21
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