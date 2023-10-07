Неймар показал новорожденную дочь

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал в соцсетях семейное фото.
На снимке футболист с новорожденной дочерью и мамой ребенка Бруной Бьянкарди.
«Наша Мави пришла, чтобы дополнить нашу жизнь. Добро пожаловать, доченька!
Мы тебя уже очень любим! Спасибо, что выбрала нас», – говорится в совместной публикации Неймара и Бруны.
- Для Неймара это 2-й ребенок.
- У него уже есть 12-летний сын Дави Лукка.
- Бразилец пропустит сегодняшний матч «Аль-Хиляля» с «Аль-Охдудом».
Фото: соцсети Неймара
Источник: «Бомбардир»