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Промес оценил итоги первой трети сезона РПЛ для «Спартака»

6 октября 2023, 17:48
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о результатах команды.

– Позади 10 туров в РПЛ из 30. Как можешь оценить итоги первой трети сезона?

– То вверх, то вниз – такое описание подойдет лучше всего. Мы здорово провели первые туры, одержали ряд побед. Затем последовало несколько неудач, потом снова стали набирать очки…

Но на прошлой неделе крупно проиграли в Самаре, и это, конечно, сильно испортило настроение. Все это доказывает, что у нас есть сильная команда, но ей не хватает одного – стабильности. Именно здесь нам нужно исправиться.

Ведь турнирное положение у нас неплохое. Победи мы в Самаре, все было бы вообще замечательно. Но мы этот шанс упустили. Теперь важно учесть ошибки и наилучшим образом провести дерби.

– Мы выигрываем пару матчей, и вокруг рассуждают о шансах «Спартака» на титул. Мы уступаем, и тут же слышны призывы к глобальным переменам. За годы в «Спартаке» ты наверняка привык к подобному давлению?

– Да, причем в России такого давления нет ни в одном другом клубе. И это легко объяснимо: болельщики хотят трофеев, ничто другое их не устроит. Поэтому, когда мы выигрываем, люди начинают верить и надеяться.

В этом смысле давление мне нравится. Потому что я и сам мечтаю только об одном – помочь «Спартаку» завоевать новые кубки. У меня есть четкое ощущение, что в этом сезоне нам по силам достичь большого успеха.

Никому не хочется, чтобы надежды так и остались надеждами. Именно поэтому неудачи, которые порой случаются, так огорчают. Но впереди еще 20 туров! Ничего еще точно не потеряно. Я вижу много позитива в нашем футболе, команда сыгрывается все лучше.

– В чем ты видишь главную причину нестабильности, о которой сказал вначале?

– Нет единственного фактора. Точно нельзя сказать, что нам не хватает опыта: эта команда вместе уже пару лет. Новички тоже пришли качественные, усилили нас.

То есть как будто бы все есть, недостает самой малости. Чуть больше взаимопонимания, чуть больше характера. И тогда самарская история точно не повторится.

А дерби с ЦСКА – отличный шанс вернуться на победный путь.

  • «Спартак» идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
  • Команда набрала 16 очков в 10 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.
  • Дерби с ЦСКА состоится в воскресенье в 19:00 мск.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
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NewLife
1696606427
Будущий тренер Спартака))
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