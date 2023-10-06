Быстров – о Миранчуке: «Нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее»

Миранчук прислушался к советам Карпина и Титова, вот и не дёргается.
Владимир Быстров прокомментировал положение полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
- Летом футболист вернулся в клуб из Бергамо после аренды в «Торино».
- В новом сезоне в активе российского хавбека 56 сыгранных минут (3 выхода на замену в 9 матчах).
«Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал [в матче ЛЕ со «Спортингом»].
Ясно было, что ему [летом] нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее. Не знаю, что заставило его остаться», – сказал Быстров.