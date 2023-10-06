Быстров – о Миранчуке: «Нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее»

Владимир Быстров прокомментировал положение полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Летом футболист вернулся в клуб из Бергамо после аренды в «Торино».

В новом сезоне в активе российского хавбека 56 сыгранных минут (3 выхода на замену в 9 матчах).

«Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал [в матче ЛЕ со «Спортингом»].

Ясно было, что ему [летом] нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее. Не знаю, что заставило его остаться», – сказал Быстров.