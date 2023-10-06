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    • Быстров – о Миранчуке: «Нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее»

    Быстров – о Миранчуке: «Нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее»

    Владимир Быстров прокомментировал положение полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

    • Летом футболист вернулся в клуб из Бергамо после аренды в «Торино».
    • В новом сезоне в активе российского хавбека 56 сыгранных минут (3 выхода на замену в 9 матчах).

    «Леха был на своем месте, спокойненько на скамеечке отдыхал [в матче ЛЕ со «Спортингом»].

    Ясно было, что ему [летом] нужно было валить из «Аталанты» как можно скорее. Не знаю, что заставило его остаться», – сказал Быстров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +703

      cska1948 1 час назад

      Миранчук прислушался к советам Карпина и Титова, вот и не дёргается.

      0
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 3 часа назад

      Интересно , он на контракте и как свалит ?
      Вендел вот хотел , а пришлось возвращаться.
      Вовка несёт какую-то хню.

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