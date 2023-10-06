Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

В любой серьезной лиге есть игроки более чем за 100 миллионов.
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата России.
После ухода Малкома из «Зенита» самым дорогим игроком РПЛ стал Вендел – рыночная стоимость хавбека «Зенита» оценивается в 24 миллиона евро.
Второе место занимает его одноклубник Клаудиньо (20 млн евро), третье – Дуглас Сантос (18 млн).
Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов – самый дорогой россиянин в РПЛ. Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ: