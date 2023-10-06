Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата России.

После ухода Малкома из «Зенита» самым дорогим игроком РПЛ стал Вендел – рыночная стоимость хавбека «Зенита» оценивается в 24 миллиона евро.

Второе место занимает его одноклубник Клаудиньо (20 млн евро), третье – Дуглас Сантос (18 млн).

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов – самый дорогой россиянин в РПЛ. Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ: