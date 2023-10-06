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    Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt

    Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков чемпионата России.

    После ухода Малкома из «Зенита» самым дорогим игроком РПЛ стал Вендел – рыночная стоимость хавбека «Зенита» оценивается в 24 миллиона евро.

    Второе место занимает его одноклубник Клаудиньо (20 млн евро), третье – Дуглас Сантос (18 млн).

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов – самый дорогой россиянин в РПЛ. Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

    Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ:

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7737

      Semenycch 1 час назад

      В любой серьезной лиге есть игроки более чем за 100 миллионов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      PHILADELPHIA 2015 2 часа назад

      Роберт Ренан

      0
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