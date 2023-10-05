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  • Орлов назвал защитника «Спартака», несоответствующего уровню клуба

Орлов назвал защитника «Спартака», несоответствующего уровню клуба

5 октября 2023, 23:34
7

Журналист Геннадий Орлов разобрал проблемы «Спартака» в обороне.

«Почему Абаскаль не ставит Джикию? Ребята, Джикия не показывает того уровня игры, который необходим не только тренеру, но и «Спартаку». Сколько через центральную зону забивалось голов?

Мне возражают: «А что, Дуарте лучше?» Что вы меня спрашиваете? Дуарте вообще не должен играть в «Спартаке». Кто его купил? Почему?

Ведь все болельщики «Спартака» задаются вопросом, откуда этот Дуарте. Но кто-то же его привeл в «Спартак», – сказал Орлов.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Дуарте Алексис Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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шахта Заполярная
1696543768
Ну кто то орлова привел
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алдан2014
1696549503
Гене запретили говорить про зенит? Последнее время только за Спартак говорит. Неужто переметнулся? Чур нас,,своих Кавазашвили хватает
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Garrincha58
1696569984
а в Зените все защитники уровня Дуарте Орлов что то молчит иначе фиг пригласят на Радио-Зенит
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zigbert
1696587613
Открытия никакого Орлов не сделал. Оборона Спартака играет слабо. Джикия несколько сдал из за постоянных травм. Что касается Дуарте то он как никак игрок сборной Парагвая. Если его игра не будет меняться в лучшую сторону то придется искать на его место другого.
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СпартакВВ
1696768349
И тут Орлов! Куда не плюнь всюду Орлов! Не слишком ли много места отводится ему в комментах о Спартаке!
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Марк Аврелий!
1696819707
Да какали мы на мнение орлова
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