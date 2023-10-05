Орлов назвал защитника «Спартака», несоответствующего уровню клуба

Открытия никакого Орлов не сделал. Оборона Спартака играет слабо. Джикия несколько сдал из за постоянных травм. Что касается Дуарте то он как никак игрок сборной Парагвая. Если его игра не будет меняться в лучшую сторону то придется искать на его место другого.
Журналист Геннадий Орлов разобрал проблемы «Спартака» в обороне.
«Почему Абаскаль не ставит Джикию? Ребята, Джикия не показывает того уровня игры, который необходим не только тренеру, но и «Спартаку». Сколько через центральную зону забивалось голов?
Мне возражают: «А что, Дуарте лучше?» Что вы меня спрашиваете? Дуарте вообще не должен играть в «Спартаке». Кто его купил? Почему?
Ведь все болельщики «Спартака» задаются вопросом, откуда этот Дуарте. Но кто-то же его привeл в «Спартак», – сказал Орлов.
- У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
- Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).