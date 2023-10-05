Орлов назвал защитника «Спартака», несоответствующего уровню клуба

Журналист Геннадий Орлов разобрал проблемы «Спартака» в обороне.

«Почему Абаскаль не ставит Джикию? Ребята, Джикия не показывает того уровня игры, который необходим не только тренеру, но и «Спартаку». Сколько через центральную зону забивалось голов?

Мне возражают: «А что, Дуарте лучше?» Что вы меня спрашиваете? Дуарте вообще не должен играть в «Спартаке». Кто его купил? Почему?

Ведь все болельщики «Спартака» задаются вопросом, откуда этот Дуарте. Но кто-то же его привeл в «Спартак», – сказал Орлов.