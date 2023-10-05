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    • Орлов назвал защитника «Спартака», несоответствующего уровню клуба

    Орлов назвал защитника «Спартака», несоответствующего уровню клуба

    Журналист Геннадий Орлов разобрал проблемы «Спартака» в обороне.

    «Почему Абаскаль не ставит Джикию? Ребята, Джикия не показывает того уровня игры, который необходим не только тренеру, но и «Спартаку». Сколько через центральную зону забивалось голов?

    Мне возражают: «А что, Дуарте лучше?» Что вы меня спрашиваете? Дуарте вообще не должен играть в «Спартаке». Кто его купил? Почему?

    Ведь все болельщики «Спартака» задаются вопросом, откуда этот Дуарте. Но кто-то же его привeл в «Спартак», – сказал Орлов.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.10.2023 23:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +102673

      zigbert 4 часа назад

      Открытия никакого Орлов не сделал. Оборона Спартака играет слабо. Джикия несколько сдал из за постоянных травм. Что касается Дуарте то он как никак игрок сборной Парагвая. Если его игра не будет меняться в лучшую сторону то придется искать на его место другого.

      0
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      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 7 часов назад

      Там вся защита лузеры уровнем ФНЛ. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 8 часов назад

      а в Зените все защитники уровня Дуарте Орлов что то молчит иначе фиг пригласят на Радио-Зенит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 11 часов назад

      Ну почему люди приближённые к Зениту оценивают игроков Спартака , у вас всё гладко в команде ?
      С какой помпой был куплен Реннан, по которому страдаут Реал и Барса, где он ? Почему даже на Кубок ему только тайм дают играть ? Что происходит с Сурминым ?
      Разбиритесь в своём хозяйстве , а уж в Сппртаке как-нибудь без вас справятся.

      4
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      Рейтинг: +4943

      алдан2014 14 часов назад

      Гене запретили говорить про зенит? Последнее время только за Спартак говорит. Неужто переметнулся? Чур нас,,своих Кавазашвили хватает

      1
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      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 > алдан2014 8 часов назад

      там ещё Радимов любит критиковать Спартак

      1
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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 16 часов назад

      Ну кто то орлова привел

      2
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