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    • Тен Хаг вынужден избегать жесткой критики в адрес игроков «МЮ»

    Тен Хаг вынужден избегать жесткой критики в адрес игроков «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен футболистами своей команды.

    Однако голландец не может критиковать их так жестко, как хотел бы.

    Он опасается психологической хрупкости игроков.

    • У «МЮ» 6 поражений в 10 стартовых матчах сезона.
    • Они проиграли оба матча в группе Лиги чемпионов.
    • В АПЛ команда идет на 10-м месте после 7 туров.

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    Источник: ESPN

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    05.10.2023 11:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13

      JD15 6 часов назад

      Я начал смотреть нормально матчи МЮ с сезона, где МЮ проиграл Мсити при равных очках. Вроде 2011-2012 сезон. А в следующем 2012-2013 МЮ выиграл и Фергюсон ушел. Тот сезон последний был крутым - столько камбэков, столько странных поражений и ничьих, и достаточно рекордное количество побед за сезон. А последний матч с Вест Бромвичем - просто праздник голов) И вот я уже 10 лет жду от МЮ каких то продвижений. За этот период сменилось куча тренеров, кубков всего 3 вроде - кубок лиги, Англии и ЛЕ. Все. за 10 лет... Я уже перестал мачти смотреть, потому что смотреть невозможно на такую игру. МЮ с Фергюсоном не обладая самыми крутыми игроками - выдавал эффективность намного выше, чем с тем составом, что есть, или был когда то. Печальное зрелище.

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      Рейтинг: +1504

      Sedoi_Goblin 20 часов назад

      Бутсами в них запусти! Покажи , кто в доме хозяин!

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      Рейтинг: +12675

      DeStar 5 октября, 12:18

      мда... не везет мю дико
      кто там такой плаксивый?

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      Рейтинг: +28

      MANCHESTER_RED_MAN 5 октября, 12:11

      Нахрен хрупких в составе держать! Столько денег огромных не могут нормальный состав собрать, позор

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