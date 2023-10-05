Тен Хаг вынужден избегать жесткой критики в адрес игроков «МЮ»

Я начал смотреть нормально матчи МЮ с сезона, где МЮ проиграл Мсити при равных очках. Вроде 2011-2012 сезон. А в следующем 2012-2013 МЮ выиграл и Фергюсон ушел. Тот сезон последний был крутым - столько камбэков, столько странных поражений и ничьих, и достаточно рекордное количество побед за сезон. А последний матч с Вест Бромвичем - просто праздник голов) И вот я уже 10 лет жду от МЮ каких то продвижений. За этот период сменилось куча тренеров, кубков всего 3 вроде - кубок лиги, Англии и ЛЕ. Все. за 10 лет... Я уже перестал мачти смотреть, потому что смотреть невозможно на такую игру. МЮ с Фергюсоном не обладая самыми крутыми игроками - выдавал эффективность намного выше, чем с тем составом, что есть, или был когда то. Печальное зрелище.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен футболистами своей команды.
Однако голландец не может критиковать их так жестко, как хотел бы.
Он опасается психологической хрупкости игроков.
- У «МЮ» 6 поражений в 10 стартовых матчах сезона.
- Они проиграли оба матча в группе Лиги чемпионов.
- В АПЛ команда идет на 10-м месте после 7 туров.