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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»: 4 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»: 4 октября

    «Динамо» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 5-го тура кубка России по футболу.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Лещук, Бальбуена, Скопинцев, Маричаль, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 15:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 17:43

      составчик так себе и желания победить нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5903

      neim 4 октября, 16:44

      Опять Смолов ? Личка, ты в своем уме ? Дай по играть Грулеву !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11908

      ivany4 4 октября, 16:02

      Как и ожидалось.
      Тренировка будет хорошая. Особенно будет интересовать форма Рябчука, Маслова, Пруцев, Игнатова, Мелешина.
      Ну а если выиграют, то будет совсем здорово.

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