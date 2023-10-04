составчик так себе и желания победить нет
«Динамо» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 5-го тура кубка России по футболу.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лещук, Бальбуена, Скопинцев, Маричаль, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.
Главный тренер: Марцел Личка
«Спартак»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
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