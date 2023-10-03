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    • Судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локо» (Игорь Федотов)

    Судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локо» (Игорь Федотов)

    Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья Артем Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова» на 6-й минуте матча против «Локомотива» в Фонбет Кубке России.

    «Ошибается Любимов – назначает 11-метровый удар в ворота ФК «Ростов» за игру рукой.

    Правильное решение: продолжить игру, так как рука игрока «Ростова» находилась в естественном положении», – написал в телеграме Федотов.

    • «Локомотив» победил «Ростов» со счетом 3:1.
    • Московский клуб досрочно вышел в плей-офф Кубка.

    Фото: скриншоты из трансляции «Матч ТВ».

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    03.10.2023 20:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Алимпаша-Геримов-yandex 3 октября, 21:25

      Футболерам руки надо привязывать к туловищу чтобы судьишкам не к чему было прицепиться)))

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