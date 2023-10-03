Судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локо» (Игорь Федотов)

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья Артем Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова» на 6-й минуте матча против «Локомотива» в Фонбет Кубке России.

«Ошибается Любимов – назначает 11-метровый удар в ворота ФК «Ростов» за игру рукой.

Правильное решение: продолжить игру, так как рука игрока «Ростова» находилась в естественном положении», – написал в телеграме Федотов.

«Локомотив» победил «Ростов» со счетом 3:1.

Московский клуб досрочно вышел в плей-офф Кубка.

Фото: скриншоты из трансляции «Матч ТВ».