Судья ошибся, назначив пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Локо» (Игорь Федотов)

Футболерам руки надо привязывать к туловищу чтобы судьишкам не к чему было прицепиться)))
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что судья Артем Любимов ошибочно назначил пенальти в ворота «Ростова» на 6-й минуте матча против «Локомотива» в Фонбет Кубке России.
«Ошибается Любимов – назначает 11-метровый удар в ворота ФК «Ростов» за игру рукой.
Правильное решение: продолжить игру, так как рука игрока «Ростова» находилась в естественном положении», – написал в телеграме Федотов.
- «Локомотив» победил «Ростов» со счетом 3:1.
- Московский клуб досрочно вышел в плей-офф Кубка.
Фото: скриншоты из трансляции «Матч ТВ».