Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Реал Сосьедад», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зальцбург»: Шлагер, Терзич, Соле, Павлович, Дедич, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Конате, Шимич.

Главный тренер: Герхард Штрубер

«Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Субименди, Муругуза, Мерино, Мендес, Оярсабаль, Кубо.

Главный тренер: Иманол Альгуасил

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зальцбург» – «Реал Сосьедад»