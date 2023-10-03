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    • «Зальцбург» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    «Зальцбург» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Реал Сосьедад», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Зальцбург»: Шлагер, Терзич, Соле, Павлович, Дедич, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Конате, Шимич.

    Главный тренер: Герхард Штрубер

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Субименди, Муругуза, Мерино, Мендес, Оярсабаль, Кубо.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зальцбург» – «Реал Сосьедад»

    Зальцбург-реал Сосеьдад Смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 18:30
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