Смотреть прямую трансляцию матча «Зальцбург» против «Реал Сосьедад», 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2023 в 19:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Зальцбург»: Шлагер, Терзич, Соле, Павлович, Дедич, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Конате, Шимич.
Главный тренер: Герхард Штрубер
«Реал Сосьедад»: Алекс, Муньос, Субельдия, Траоре, Ле Норман, Субименди, Муругуза, Мерино, Мендес, Оярсабаль, Кубо.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зальцбург» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на «Матч! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»